Košarka

Drugi zaporedni poraz Cedevite Olimpije v evropskem pokalu

Ljubljana, 29. 10. 2025 21.59 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu evropskega pokala (skupina A) izgubili z Neptunas Klaipedo z 91:94 (16:34, 42:49, 67:70).

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz v evropskem pokalu. Prejšnji teden so izgubili na gostovanju pri vodilni ekipi skupine A iz Istanbula, danes pa so morali pred domačimi gledalci priznati premoč Neptunas Klaipedi iz Litve. Rezultat je bil 94:91.

Za Ljubljančane je bila to deseta uradna tekma v novi sezoni v vseh tekmovanjih. V evropskem pokalu so zdaj pri izkupičku 3-2, v ligi Aba so izgubili le eno tekmo in so prvi v skupini B (3-1), na začetku sezone pa so proti Krki osvojili slovenski superpokal.

Cedevita Olimpija je ta teden prosta v ligi Aba, naslednjo tekmo v evropskem pokalu pa bo igrala 5. novembra proti Cluj-Napoci v Romuniji.

Gostje so izkoristili primanjkljaj višine pod domačim obročem zaradi odsotnosti poškodovanih Luke Brajkovića in Nikosa Hogaza, hkrati pa so z odličnim strelskim večerom zasluženo prišli do druge zmage. Neptunas je zadel 13 trojk iz 28 poskusov (46,4%), za dve točki je metal 62,1%, za povrh pa je Cedevita Olimpija zgrešila 12 prostih metov.

Ljubljančani so zaostanek dvajsetih točk iz prve četrtine (11:31) oziroma 16 točk iz 17. minute (31:47) do odmora znižali na sedem točk, tekmeca pa so prehiteli šele v zadnjih desetih minutah pri izidu 71:70. To je bilo hkrati prvo in zadnje vodstvo Cedevite Olimpije.

Litovci so se z dvema trojkama vrnili v vodstvo, ga do 36. minuti povišali na 86:76 in tudi v zaključku tekme ohranili mirno roko.

Aleksej Nikolić je bil znova najboljši posameznik Cedevite Olimpije z 19 točkami (trojke 3:8), 6 podajami in 4 skoki (indeks 28). Po 17 točk sta dodala Umoja Gibson (8 podaj) in David Škara (met iz igre 7:8, 5 skokov), 14 pa DJ Stewart (6 skokov).

