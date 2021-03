Drummond nova moč Lakersov, Denver ugnal Atlanto

Prvaki pretekle sezone so se pred dvobojem pod košem okrepili z Andreom Drummondom, ki velja za enega najboljših skakalcev lige in je pred dnevi prekinil pogodbo s Cleveland Cavaliers. Nekdanji košarkar Detroita je bil v zadnjih petih sezonah kar štirikrat najboljši skakalec, ob ne ravno najboljših predstavah Marca Gasola in Montrezla Harrella pa so si 'Jezerniki' močno prizadevali, da bi 27-letnika privabili v svoje vrste, poroča ESPN.

Lakers so ponoči slavili proti Orlando Magic s 96:93, še naprej pa sta odsotna največja zvezdnika LeBron James in Anthony Davis. Njun strelski primanjkljaj sta tokrat najbolje nadomestila Dennis Schröder s 24 točkami in Kyle Kuzma, ki je ob 11 skokih prispeval 21 točk. Za Orlando je bil s 26 točkami najbolj učinkovit Dwayne Bacon. Na zahodu so s tem Lakers (30-17) ostali na četrtem mestu, sledita pa jim Denver Nuggets in Portland Trail Blazers (oba 28-18).

Denver je lažje dosegel zmago proti Atlanti (23-23), potem ko si je ob koncu druge četrtine ter na začetku tretje hitro nabral prednost 20 točk. Priložnost so zato dobili tudi rezervisti. Med njimi je slabih pet minut vknjižil tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki je iz igre zadel edini met za tri, ob tem pa je pobral še en skok. V marcu je 23-letni Slovenec na parket stopil osemkrat in v povprečju v 11,4 minute dosegel 3,4 točke in 2,1 skoka. Največ točk, 20, je sicer za Nuggets dosegel JaMychal Green, Nikola Jokić pa je bil v 28 minutah blizu trojnemu dvojčku s 16 točkami, 10 skoki in 8 podajami. Pri Atlanti je Trae Youngdosegel 21 točk.