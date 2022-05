Družinsko presenečenje za trenerja leta v ligi NBA

Kot je naznanilo vodstvo lige NBA, si je 50-letni trener ekipe Phoenix Suns naziv prislužil, po tem, ko je moštvo iz Arizone popeljal do prvega mesta v rednem delu tekmovanja. Williams je z razmerjem zmag in porazov (64-18) Sunse popeljal do najboljšega izkupička v ligi NBA in tudi do rekorda franšize po doseženih zmagah v sezoni. Na treningu so mu pripravili posebno presenečenje, saj mu je nagrado (nenapovedano) podelila kar njegova družina.

"Hvaležen sem, da dovolite meni in trenerskemu štabu, da vas treniram po moje," je ekipi povedal Williams. "Povezava, ki jo imamo, in družinsko vzdušje sta tisto, zaradi česar vse deluje. Če je moja družina ločena od tega, je to tako "smrdljivo" kul. Ljubim vas fantje, cenim to, toda to smo mi, to smo mi," je še dejal Williams, ki je priznanje dvignil v zrak.