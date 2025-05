Tekma za polfinale: Dubaj - Cedevita Olimpija (35:28*)

Na prvi tekmi so košarkarji Cedevite Olimpije večino časa vodili, nato pa na račun lastnih napak izgubili s 86:85. Sledil je obračun v Stožicah, katerega so zmaji dobili s 94:89 in izsilili tretjo tekmo. To je z lepim zabijanjem otvoril Ahmet Duverioglu, poleg njega pa je slovenski trener Jurica Golemac v začetno peterko Dubaja uvrstil še Natea Masona, Awuduja Abassa, Klemna Prepeliča in Davisa Bertansa. Pri zmajih so tekmo od prve minute začeli D.J. Stewart, Devin Robinson, Aleksej Nikolić, Andrija Stipanović in Brynton Lemar, ki je iz prostega meta poskrbel za prvo točko Ljubljančanov. Domačini so nato na krilih Prepeliča povedli s 6:1, zmaji pa zaostanek hitro zmanjšali. Dubajčani so v nadaljevanju prišli do osmih točk prednosti (17:9), na drugi strani pa sta odgovorila Rok Radović in Jaka Blažič, ki se je podpisal pod prvo trojko Cedevite Olimpije. Končnica prve četrtine je pripadla domačinom, ekipi pa sta na odmor odšli ob rezultatu 23:15.