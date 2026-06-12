Prepelič in Sekulić z zmago Dubaja nad Partizanom do naslova v ligi ABA

Potem ko je dubajski klub, ki ga s klopi vodi slovenski selektor Aleksander Sekulić, zanj pa igra Klemen Prepelič, dobil uvodni tekmi na domačem parketu z 99:93 in 86:81, je Partizan v domači dvorani zmagal na prvi od dveh tekem.

V tretji tekmi je bila beograjska zasedba prepričljiva, saj je zmagala s 84:70. Beograjčani so slabo začeli in že po dveh minutah zaostajali z 2:9, pa potem 4:13, vendar je že do konca prve četrtine domači klub prišel blizu in jo izgubil le za dve točki. V drugi je bilo razmerje moči izenačeno, ob polčasu so za točko še vodili gostje.

Tudi nadaljevanje je bilo izjemno tesno. Po treh četrtinah je bil izid še vedno 59:60, v zadnji pa sta bili moštvi tudi nenehno povsem skupaj. Gostje so minuto pred koncem povedli z 81:79, domači so z dvema prostima metoma Bruna Fernanda izenačili na 81:81 37 sekund pred koncem.