Prepelič o novem klubu: Glavni cilj je uvrstitev v play-off lige ABA

OGLAS

"Vodilni so me prepričali z ambicijo, športno strategijo, željo, z veliko energije, da hočejo narediti vrhunski stabilen klub iz ničle. Nekaj izkušenj imam, prav iz Kopra, in sem se hitro odločil. Mislim, da je to dobra priložnost zame. Hitro smo začeli delati in počutim se, kot da bil tu že eno leto, glede na to, koliko smo v tako kratkem obdobju naredili. Zelo težko je narediti ekipo iz ničle, pripeljali smo 12 novih igralcev v 45 dneh," je Jurica Golemac komentiral prevzem vodenja kluba iz Dubaja.

"Gledali smo na to, da za prvo leto podpišemo izkušeno ekipo z izkušenimi igralci z veliko izkušnjami iz evropske košarke in jadranske lige. Fantje so pridni, pametni, zelo profesionalni, prilagajanje poteka zelo hitro. Seveda bo kemijo treba ustvariti, da naredimo dobro vzdušje, toda tudi, ko smo izbirali igralce, smo zelo gledali na to, da so fantje dobrega značaja." O konkretnih ciljih novoustanovljene ekipe pa Golemac ni želel govoriti. "Naredili smo konkurenčno ekipo, toda na končni rezultat vpliva veliko dejavnikov, tako da je o ciljih brezpredmetno govoriti. Moj in naš cilj je, da danes naredimo dober trening, da smo boljši kot včeraj in da je takšen vsak dan. Če ne bomo imeli težav s poškodbami in podobnimi stvarmi, sem prepričan, da lahko tekmujemo z vsemi," je pred začetkom sezone optimističen trener dubajskega košarkarskega kluba, ki je vse do marca lani vodil Cedevito Olimpijo.

Novemu projektu pa se je na povabilo trenerja pridružil tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič. "En dan po podpisu s klubom me je poklical Jurica. Želel je, da sem vsaj z igralskega vidika idejni vodja tega projekta, eden od glavnih igralcev. Klub je zelo transparenten, glavni direktor Dejan Kamenjašević in Jurica sta skupaj naredila zelo dobro ekipo, klub je bil pripravljen na vse moje zahteve in zelo hitro smo se dogovorili. Vse, kar je bilo dogovorjeno, pa je še na višjem nivoju," je z izbranimi besedami o novem klubu govoril Prepelič. Kot pravi slovenski košarkar, so se igralci med sabo že po nekaj dneh dobro ujeli. "Na treningih je ogromno tekmovalnega naboja, treningi so zelo intenzivni. Vsi so zelo dobri fantje in smo že zelo povezani, kar me preseneča, glede na to, da smo vsi zares skupaj šele dva dni. Klub se trudi na vsakem koraku, da nam omogoči maksimalne pogoje za delo."