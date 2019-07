Vzhičena Cris Cyborg: Zdaj je na vrsti 'revanša' z Nunesovo

"Počakati bo treba in videti, kaj mi bodo pri UFC-ju ponudili. Jasno je, da me zanima povratni dvoboj z Amando Nunes, a vse ni odvisno od mene. Me pa zanimajo samo najboljše oziroma najtežje mogoče nasprotnice. Iskreno upam, da se bodo moji agenti uspeli dogovoriti za novo pogodbo," je še pristavila 34-letna Cris Cyborg.



Sodeč po majici, ki si jo je Brazilka nadela po dvoboju v Edmontonu, lahko kmalu pričakujemo uradno potrditev nove poslastice Cyborg - Nunes. In to v začetku prihodnjega leta.