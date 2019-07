Duncan se vrača v San Antonio: Popovich ga je vzel za pomočnika

43-letni Tim Duncan, ki je celotno kariero preživel pri Spursih, se je upokojil pred tremi leti, prav tako pod stropom AT&T Centra visi njegov dres, a je včasih še vedno prihajal na treninge in treniral z višjimi košarkarji San Antonia. Tekom aktivne kariere je bil eden najljubših Popovichevih igralcev, ki se je vanj zaljubil že daljnega leta 1997.

Poleg Duncana si je Popovich za tesnega pomočnika, ki bo dobil precej večjo vlogo, kot jo je imel do sedaj, izbral še mladega Willa Hardyja. "Will Hardy je talentiran, mladi košarkarski delavec, ki si je zavoljo bogatega znanja, duha in osebnosti prislužil veliko mero spoštovanja s strani nas vseh," je Hardyja, ki se v klubu že vse od leta 2010 in se je ukvarjal z video analizo, pohvalil 70-letni Popovich, sicer tudi ameriški selektor, ki bo reprezentanco ZDA vodil na prihajajočem SP na Kitajskem (prenos naKanalu A in VOYO).

70-letni ameriški selektor je sicer znan po tem, da veliko da na izbor pomočnikov. Tako je v njegovi ekipi tudi nekdanja košarkarica Becky Hammon. Ta poleg Chipa Engellandaostaja v Popovichevi četi, Duncan in Hardy sta namreč zamenjava za Ettoreja Messino in Imeja Udoko, ki sta zapustila ekipo.