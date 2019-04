Izvrstni Durant odpeljal prvake v naslednji krog

Klay Thompson in Kevin Durant

Branilci naslova v severnoameriški profesionalni košarkarski ligi NBA, košarkarji Golden State, so uspešno prebrodili prvi krog letošnje končnice. S 4:2 v zmagah so izločili Los Angeles Clippers, potem ko so zadnjo tekmo v gosteh dobili s 129:110. Kevin Durant je pri zmagovalcih dosegel kar 50 točk, kar je njegov rekord v končnicah, 38 točk je vknjižil že v prvem polčasu.



Izid:

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 110:129 (31:35, 22:37, 25:30, 32:27)