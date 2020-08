Durantu milijonski dodatek kljub temu, da za Netse sploh še ni zaigral

Kevin Durantbo moral ob naslednji večerji s soigralci pri ekipi Brookyln Nets kar sam poravnati račun, so se pošalili pri Yahoo Sports, kjer so se razpisali o zajetnem dodatku pri letni plači, ki si ga lahko po uspehu njegovega kluba obeta nekdanji zvezdnik ekip Oklahoma City Thunder in Golden State Warriors. Durant zaradi poškodbe Ahilove tetive po slovesu od Kalifornije in prihodu v New York ni odigral še niti ene tekme za svoje nove delodajalce, ki pa so si kljub njegovi odsotnosti z nastopi v floridskem "mehurčku" že zagotovili uvrstitev v končnico.

Ta dosežek bo Durantu prinesel dodaten milijon dolarjev (848.259 evrov), čeprav v Brooklynu sploh še ni debitiral. Njegova osnovna plača je v tej sezoni sicer znašala 31,55 milijona evrov. Ob odsotnosti Duranta so imeli Netsi veliko težav tudi s poškodbami ostalih nosilcev: Kyrieja Irvinga, Carisa LeVertain DeAndreja Jordana, a se vseeno uspeli dvigniti do sedmega mesta z izkupičkom 33-36.

Kljub uveljavitvi nekaterih novih igralcev, denimo Spencerja Dinwiddieja, Joeja Harrisain Jarretta Allena, je moral predčasno s klopi oditi tudi trener Kenny Atkinsonin praktično nihče ne pričakuje, da bi lahko Netsi v sicer resda precej šibki konkurenci na Vzhodu lahko v končnici presenetili katerega od vodilnih nosilcev.