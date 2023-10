Durant, Curry in James: Američani sestavljajo sanjsko ekipo

Sestavo bi po mnenju mnogih lahko primerjali celo z originalnim "dream teamom" iz Barcelone leta 1992, ki sta ga vodila Michael Jordan in Magic Johnson. "O tej priložnosti sem razpravljal z ljudmi okoli sebe in če bo šlo vse po načrtih, želim biti tam, to je edina stvar, ki je nisem nikoli naredil. Želimo potrditi mednarodno prevlado," je o igranju na OI povedal Stephen Curry, 35-letni branilec moštva Golden State Warriors, sicer štirikratni prvak NBA. Ob koncu svoje kariere je zanimanje za igre izrazil tudi 38-letni Lebron James. "Glede na kakovost igralcev, ki bi jih lahko imeli, mislim, da ne bi šlo za prevelik fizični zalogaj. Ne bi mi bilo treba storiti preveč. Malo odskokov, podaj, obrambe, blokad, nekaj metov, mislim, da bi šlo. Na to temo smo se z odgovornimi že pogovarjali," je dejal James, ki je ZDA do zlata že popeljal v letih 2008 in 2012, ko sta bila v ekipi tudi Kobe Bryant in Carmelo Anthony.

"Naslednje leto bom igral na olimpijskih igrah," pa je prepričan Durant, za katerega bi bile to že četrte igre. Če bi spet osvojil naslov, bi postal ameriški rekorder med moškimi. Zanimanje za olimpijske igre so izrazili tudi Kawhi Leonard, Devin Booker, Jaylen Brown, Donovan Mitchell in Paul George.

Zanimiva bo tudi odločitev Joela Embiida, MVP zadnjega rednega dela sezone, ki razpolaga s kar tremi potnimi listi. Po njegovih besedah bodo tudi njega v Parizu gledalci lahko pozdravili, a ostaja vprašanje, ali v dresu ZDA, Kameruna ali Francije. O tem naj bi se odločil v naslednjih dneh. Nastop za Francijo pa je že potrdil čudežni deček Victor Wembanyama, novinec v moštvu San Antonia.