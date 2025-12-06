Durant dosegel neverjeten mejnik, Jokić blestel s 40 točkami

Srbski košarkarski as Nikola Jokić je v noči na soboto vpisal še tretjo tekmo v letošnji sezoni, v kateri je dosegel vsaj 40 točk. Tem je dodal še devet skokov ter osem asistenc in svoji ekipi priigral 16. zmago v letošnji sezoni. Kevin Durant je ob zmagi raket iz Houstona prispeval 28 točk, ki so ga ponesle čez mejo 31.000 doseženih točk v karieri, kar je poleg njega uspelo le še sedmim košarkarjem.

Zvezdnik Denverja Nikola Jokić je v drugem polčasu dosegel 30 od svojih 40 točk, Nuggets pa so v Atlanti premagali Hawks s 134:133. Nekdanji soigralec Luke Dončića, Kristaps Porzingis je vpisal 30 točk. Jalen Johnson pa se je za poražene domačine podpisal pod trojni dvojček z 21 točkami, 18 skoki ter 16 podajami. Košarkarji Denverja so zdaj po zmagi ujeli Jezernike iz Los Angelesa, ki zasedajo tretje mesto zahodne konference.

Drugouvrščena ekipa zahoda, Houston Rockets, je doma zlahka odpravila Phoenix Suns. Za rakete je 28 točk prispeval Kevin Durant. Zdaj že zimzeleni zvezdnik še naprej dokazuje, da gre za enega izmed najboljših strelcev v zgodovini lige NBA. Z novo dobro predstavo proti gostom iz Arizone je 37-letnik prešel mejo 31.000 kariernih točk, s čimer je postal šele osmi košarkar v zgodovini severnoameriške lige, ki mu je to uspelo. Na vrhu lestvice strelcev z več kot 42.000 točkami kraljuje LeBron James.

Zmagala je tudi letos skoraj neustavljiva vodilna ekipa zahodne konference, Oklahoma City Thunder. Branilci naslova so suvereno, z 21 točkami razlike, ugnali zasedbo Dallas Mavericks, ki nadaljuje s svojo klavrno formo. Košarkarji iz Oklahome so dosegli svojo 14. zaporedno zmago in svoj izkupiček sezone dvignili na impresivnih 22 zmag ob enem samem porazu. Najkoristnejši igralec lige, Shai Gilgeous-Alexander, je dosegel 33 točk, Jalen Williams in Chet Holmgren pa po 15 točk za varovance Marka Daigneaulta, ki so v sezono krenili najbolje, odkar so Golden State Warriors sezono 2015/16 odprli s 24 zaporednimi zmagami.

