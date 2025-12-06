Svetli način
Durant dosegel neverjeten mejnik, Jokić blestel s 40 točkami

Atlanta, 06. 12. 2025 10.07 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , L.M.
Srbski košarkarski as Nikola Jokić je v noči na soboto vpisal še tretjo tekmo v letošnji sezoni, v kateri je dosegel vsaj 40 točk. Tem je dodal še devet skokov ter osem asistenc in svoji ekipi priigral 16. zmago v letošnji sezoni. Kevin Durant je ob zmagi raket iz Houstona prispeval 28 točk, ki so ga ponesle čez mejo 31.000 doseženih točk v karieri, kar je poleg njega uspelo le še sedmim košarkarjem.

Nikola Jokić
Nikola Jokić FOTO: AP

Zvezdnik Denverja Nikola Jokić je v drugem polčasu dosegel 30 od svojih 40 točk, Nuggets pa so v Atlanti premagali Hawks s 134:133. Nekdanji soigralec Luke Dončića, Kristaps Porzingis je vpisal 30 točk. Jalen Johnson pa se je za poražene domačine podpisal pod trojni dvojček z 21 točkami, 18 skoki ter 16 podajami. Košarkarji Denverja so zdaj po zmagi ujeli Jezernike iz Los Angelesa, ki zasedajo tretje mesto zahodne konference.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugouvrščena ekipa zahoda, Houston Rockets, je doma zlahka odpravila Phoenix Suns. Za rakete je 28 točk prispeval Kevin Durant. Zdaj že zimzeleni zvezdnik še naprej dokazuje, da gre za enega izmed najboljših strelcev v zgodovini lige NBA. Z novo dobro predstavo proti gostom iz Arizone je 37-letnik prešel mejo 31.000 kariernih točk, s čimer je postal šele osmi košarkar v zgodovini severnoameriške lige, ki mu je to uspelo. Na vrhu lestvice strelcev z več kot 42.000 točkami kraljuje LeBron James.

Jalen Williams
Jalen Williams FOTO: AP

Zmagala je tudi letos skoraj neustavljiva vodilna ekipa zahodne konference, Oklahoma City Thunder. Branilci naslova so suvereno, z 21 točkami razlike, ugnali zasedbo Dallas Mavericks, ki nadaljuje s svojo klavrno formo. Košarkarji iz Oklahome so dosegli svojo 14. zaporedno zmago in svoj izkupiček sezone dvignili na impresivnih 22 zmag ob enem samem porazu. Najkoristnejši igralec lige, Shai Gilgeous-Alexander, je dosegel 33 točk, Jalen Williams in Chet Holmgren pa po 15 točk za varovance Marka Daigneaulta, ki so v sezono krenili najbolje, odkar so Golden State Warriors sezono 2015/16 odprli s 24 zaporednimi zmagami.

Golden State Warriors 2015/2016
Golden State Warriors 2015/2016 FOTO: Reuters

Izidi lige NBA, 6. december:

Boston Celtics - Los Angeles Lakers 126:105

(Luka Dončić ni igral za LA Lakers)

Orlando Magic - Miami Heat 106:105

Atlanta Hawks - Denver Nuggets 133:134

Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 130:117

Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 122:116

New York Knicks - Utah Jazz 146:112

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 86:111

Chicago Bulls - Indiana Pacers 105:120

Houston Rockets - Phoenix Suns 117:98

Memphis Grizzlies - LA Clippers 107:98

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 101:116

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 132:111

