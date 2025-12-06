Durant dosegel neverjeten mejnik, Jokić blestel s 40 točkami

Zvezdnik Denverja Nikola Jokić je v drugem polčasu dosegel 30 od svojih 40 točk, Nuggets pa so v Atlanti premagali Hawks s 134:133. Nekdanji soigralec Luke Dončića, Kristaps Porzingis je vpisal 30 točk. Jalen Johnson pa se je za poražene domačine podpisal pod trojni dvojček z 21 točkami, 18 skoki ter 16 podajami. Košarkarji Denverja so zdaj po zmagi ujeli Jezernike iz Los Angelesa, ki zasedajo tretje mesto zahodne konference.
Drugouvrščena ekipa zahoda, Houston Rockets, je doma zlahka odpravila Phoenix Suns. Za rakete je 28 točk prispeval Kevin Durant. Zdaj že zimzeleni zvezdnik še naprej dokazuje, da gre za enega izmed najboljših strelcev v zgodovini lige NBA. Z novo dobro predstavo proti gostom iz Arizone je 37-letnik prešel mejo 31.000 kariernih točk, s čimer je postal šele osmi košarkar v zgodovini severnoameriške lige, ki mu je to uspelo. Na vrhu lestvice strelcev z več kot 42.000 točkami kraljuje LeBron James.
Zmagala je tudi letos skoraj neustavljiva vodilna ekipa zahodne konference, Oklahoma City Thunder. Branilci naslova so suvereno, z 21 točkami razlike, ugnali zasedbo Dallas Mavericks, ki nadaljuje s svojo klavrno formo. Košarkarji iz Oklahome so dosegli svojo 14. zaporedno zmago in svoj izkupiček sezone dvignili na impresivnih 22 zmag ob enem samem porazu. Najkoristnejši igralec lige, Shai Gilgeous-Alexander, je dosegel 33 točk, Jalen Williams in Chet Holmgren pa po 15 točk za varovance Marka Daigneaulta, ki so v sezono krenili najbolje, odkar so Golden State Warriors sezono 2015/16 odprli s 24 zaporednimi zmagami.
Izidi lige NBA, 6. december:
Boston Celtics - Los Angeles Lakers 126:105
(Luka Dončić ni igral za LA Lakers)
Orlando Magic - Miami Heat 106:105
Atlanta Hawks - Denver Nuggets 133:134
Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 130:117
Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 122:116
New York Knicks - Utah Jazz 146:112
Toronto Raptors - Charlotte Hornets 86:111
Chicago Bulls - Indiana Pacers 105:120
Houston Rockets - Phoenix Suns 117:98
Memphis Grizzlies - LA Clippers 107:98
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 101:116
Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 132:111
