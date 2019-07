Durant in Irving se selita na Vzhod, Dragić ostaja v Miamiju

Kevin Durant zapušča Golden State Warriorse, s katerimi je dvakrat osvojil naslov prvaka lige NBA. Durant se bo kot igralec preselil v vrste moštva Brooklyn Nets in bo podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 164 milijona dolarjev. Pridružila se mu bosta tudi branilec Kyrie Irving in center DeAndre Jordan, pred prestopom v New York soigralec Luke Dončića pri Dallasu. Durant si je v končnici lige NBA najprej poškodoval mišico na nogi, nato pa v finalu še Ahilovo tetivo in bo sezono izpustil zaradi rehabilitacije po operaciji.

Bo pa pogodbo z Warriorsi podaljšal Klay Thompson, v Oakland pa se seli D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), ki bo v štirih letih zaslužil 117 milijonov dolarjev. Warriorsi so prodali veterana Andrea Igoudalo za tri izbore na naboru, Iggy se seli v Memphis.