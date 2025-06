Durant investiral v Paris Saint-Germain

PSG je v izjavi za javnost sporočil: "Lastniki Qatar Sports Investment (QSI) so podpisali pogodbo o naložbi in strateškem partnerstvu s Kevinom Durantom, enim najbolj odlikovanih ameriških košarkarjev vseh časov in vodilnim vlagateljem v športne in zabavne nepremičnine."

Povedali so, da bo Durant delež pridobil preko svoje medijske in naložbene enote Boardroom. Klub je še zapisal, da bo QSI sodeloval z Boardroom pri širokem naboru komercialnih, naložbenih in vsebinskih pobud, vključno s trgovskim blagom, medijskimi vsebinami, strategijo v ZDA in na mednarodni ravni ter potencialno širitvijo košarkarskih in več drugih športnih dejavnosti.

"S Kevinom se veselimo razvoja ambicioznih pobud, ki bodo spodbudile nadaljnjo globalno rast Paris Saint-Germaina in QSI," je dejal Naser Al-Helaifi, predsednik QSI.

36-letni Durant igra ta čas za Phoenix Suns. Z Golden State Warriors je osvojil dva naslova lige NBA in ima štiri olimpijske zlate medalje, zadnjo z lanskih iger v Parizu. "PSG in Pariz sta klub ter mesto, ki sta mi tako pri srcu. Ta klub ima velike načrte in komaj čakam, da bom del naslednje faze rasti," pravi Durant.