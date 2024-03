Durant prehitel Shaqa, Boston brez težav opravil z Bucksi, nova zmaga OKC

A gostje so v sklepni četrtini prišli zelo blizu, domači pa so ob nekoliko živčni končnici le zadržali prednost. Pri Bostonu je Derrick White dodal 23 točk in osem podaj, Jaylen Brown pa 21 točk. Za Milwaukee je ob odsotnosti grškega zvezdnika 32 točk vpisal Damian Lillard , 24 jih je prispeval Bobby Portis , 22 pa Khris Middleton .

Boston je po sedmi zaporedni zmagi z razmerjem zmag in porazov 55-14 udobno nameščen na prvem mestu vzhodne konference. Milwaukee na drugem mestu zaostaja že za 11 zmag, saj je pri izkupičku 44-25. Sledijo Cleveland Cavaliersi (43-26), New York Knicksi (41-27) in Orlando Magic (41-28).

"Grdo je bilo. Nismo igrali tako, kot smo si želeli v zadnji četrtini, njim pa je uspel niz. Nobena prednost ni varna v NBA. Ampak zmaga je zmaga in to bomo vzeli," je po tekmi priznal Tatum.

V San Franciscu so Golden State Warriorsi visoko ugnali Memphis Grizzliese s 137:116. Bojevniki so zdaj pri izkupičku 36-32 in ostajajo na desetem mestu na zahodu, zadnjem, ki ob koncu rednega dela sezone še pelje v kvalifikacijski turnir za končnico. Za domače je bil najbolj strelsko razpoložen Jonathan Kuminga s 26 točkami, 23 jih je s klopi dodal Klay Thompson . Pri Memphisu 35 točk GG Jackosna tokrat ni bilo dovolj.

V zahodni konferenci je sicer na vrhu bolj tesno kot na vzhodu. Vodilna Oklahoma City Thunder (48-20) ima pol tekme prednosti pred Denver Nuggetsi (48-21). Sledijo Minnesota Timberwolvesi (47-22), Los Angeles Clippersi (43-25) in New Orleans Pelicansi (42-26). Dallas Mavericksi slovenskega zvezdnika Luke Dončića (40-29) so trenutno sedmi na zahodu.

Oklahoma je na domačem parketu s 119:107 premagala Utah Jazz. Chet Holmgren je ob 35 točkah pobral še 14 skokov, skupaj s Shaiem Gilgeous-Alexandrom (31) pa sta skupaj Utahu nasula 66 točk. LA Clippersi so v gosteh premagali Portland Trail Blazerse s 116:103, na krilih 27 točk Paula Georga in 24 Kawhija Leonarda. Sacramento Kingsi so brez težav s 123:89 premagali Toronto Raptorse, tudi Indiana Pacersi niso imeli veliko dela z Detroit Pistonsi (122:103).

V Clevelandu so slavili košarkarji Miamija s 107:104. Miami je vodil večino dvoboja, a je bil Cleveland tisti, ki je imel prednost še dobro minuto in pol pred koncem tekme. Toda Vročica je bila v končnici tekme bolj zbrana in je na koncu tesno slavila po zaslugi 30 točk Jimmyja Butlerja in 24 Terryja Rozierja.