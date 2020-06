Durant: Moja sezona je končana. Nima smisla tvegati

Kevin Durant je v pogovoru za ameriškiESPN je dejal, da čuti velik napredek pri fizični pripravi, spomnil je, da redno trenira v Los Angelesu, vendar še ni pripravljen za vrnitev na parket to sezono. Ta se bo po koronavirusnem premoru predvidoma nadaljevala 31. julija. "Najbolje zame je, da počakam in se pripravim na naslednjo sezono in preostanek kariere. Ne verjamem, da bi lahko že naslednji mesec zaigral v tako intenzivnem ritmu. Nima smisla tvegati. Moja sezona je končana. Že lani smo se dogovorili, da bomo počakali na naslednjo sezono," je dejal 31-letni Durant, leta 2014 najboljši igralec finala.