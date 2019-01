Durant na čelu bojevnikov do 10. zaporedne zmage, Jokić po suspenzu s trojnim dvojčkom

Kevin Durant je bil prvi strelec večera s 33 točkami, Stephen Curry je k zmagi na derbiju velikanov vzhodne konference dodal 24 točk, Klay Thompson pa 21. Pri gostiteljih je bil najbolj razpoložen Kyrie Irving z 32 točkami in desetimi podajami, Al Horford pa je za Boston, ki je izgubil prvič po petih zaporednih zmagah, dodal 22 točk in 13 skokov. Tekma je bila prava poslastica, postregla je z 21 menjavami v vodstvu, gosti pa so prišli do zmage v sami končnici. Thompson je zadel s črte prostih metov na začetku zadnje minute, na podoben način pa je zmago potrdil Curry šest sekund pred koncem in v črno zavil 18.600 gledalcev v Boston Gardnu.

Domača dvorana ni prinesla uspeha niti New Orleans Pelicans, ki so izgubili proti San Antonio Spurs s 114:126. LaMarcus Aldridge je kljub bolečinam v levem zapestju tekmo končal z 28 točkami in 12 skoki, od tega je 16 točk dosegel v prvem polčasu, preostale pa v tretji četrtini. Spurs so tedaj prelomili enakovredno tekmo in po delnem izidu 25:12 povedli s 85:69. Rudy Gay je dodal 22 točk in 11 skokov za San Antonio, ki je dobil dvoboj po dveh porazih, tretjič v nizu pa so klonili pelikani. Jrue Holiday je bil prvi strelec tekme z 29 točkami. Domači so igrali brez poškodovanih Anthonyja Davisa, Juliusa Randla, Nikole Mirotića in E'Twauna Moora, gostje pa brez svojega prvega strelca DeMara DeRozana, ki ima poškodovano levo koleno.

Nikola Jokić se je po eni tekmi suspenza, ker je prevroče protestiral na srečanju v Utahu, vrnil s trojnim dvojčkom; 32 točk, 18 skokov in deset podaj je dosegel za zmago Denver Nuggets nad Philadelphio 76ers s 126:110.