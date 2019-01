Durant našel razlog za Dončićev vzpon: Ni mu bilo treba guliti šolskih klopi kot ostalim novincem

In prav to naj bi bila Dončićevaprednost v primerjavi z ostalimi novinci, je prepričan član aktualnih prvakov lige NBA. "Igral je v Evropi preteklo sezono. Ostali novinci so igrali na kolidžu. Bil je v drugi najmočnejši ligi na svetu in se učil, kako igrati košarko. Osredotočal se je zgolj na svojo igro, najverjetneje že od svojega 14. leta. To je njegova prednost. Da, opaziti je, da ni sramežljiv, ne boji se velikega odra. In postal bo močno orožje," je v pogovoru z ameriškimi novinarji po neposrednem obračunu s Slovencem dodal Durant.

Tekma v Dallasu se je sicer končala s tesno zmago Golden Statea (119:114), Luka Dončić pa je ob metu 8/18 na koncu vknjižil 26 točk, 6 skokov in pet podaj. Durant se je z metom 10/21 zaustavil pri 28 točkah, 7 skokih in petih podajah.

Statistika Kevina Duranta Statistika Luke Dončića STAT STAT

Durant, ki je po drugih delnih rezultatih glasovanja za All Star zaostal za Dončićem, je obenem pohvalil slovenskega najstnika. "Igra odlično košarko. Zagotovo je za 19-letnika statistika 20 točk, šest skokov in pet podaj, navdušujoča in ga lahko uvrščamo med All-Star igralce, toda na njegovem položaju je tako zelo veliko odličnih igralcev, tako da nikoli ne veš. A njegova eleganca, njegova trojka po koraku nazaj – to je to, kar si želi početi ves čas. Je velik in močan, lahko poda, lahko igra pick and roll," je še povedal Durant, ki je po igralnem položaju zelo podoben Luki Dončiću.