Durant o Dončiću: Zdi se, kot da bi se sprehajal po parketu

Nekdanji košarkar Oklahome in Golden Stata letos v dresu Brooklyna v povprečju dosega 28,2 točke na tekmo, kar je za malenkost slabše od prvega posameznika v moštvu Dallas Mavericks. Dončić jih namreč na tekmo vknjiži 28,4. Po Durantovem mnenju slovenskemu zvezdniku to uspeva na račun izjemnega občutka za igro: "Ko ga tesno pokrivaš, bo vrgel in izsilil osebno napako pri metu. Če pa se postaviš nekoliko dlje, bo prišel v raketo, nakazal met in te vrgel iz igre. Če ne prvič, pa drugič. Vse to počne, ker se premika tako počasi. Njegov ritem je neverjeten."

Dončića so pred naborom leta 2018, ko je bil izbran kot tretji, obkrožali pomisleki zaradi vprašljivih atletskih sposobnosti, priljubljeni KD pa pravi, da je 22-letnik tudi fizično odličen košarkar.

"Obenem je tudi presenetljivo hiter. Lahko te na hitro preigra za enostavno polaganje ali pa se nato upočasni in izsilili prekršek. Pretvarja se, da ni dober atlet, a za svojo višino in težo je odličen. Pretvarja se, da je počasen in da te ne more prehiteti, a je lahko v sekundi pred teboj. Lahko pa se tudi upočasni, počaka in te prisili v osebno napako. To je njegov trik," je Dončića še pohvalil eden najboljših napadalnih košarkarjev v zgodovini lige NBA.