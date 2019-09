Durant odkrito: So dnevi, ko sovražim cirkus NBA

Kevin Durant, ki je po koncu sezone zapustil Golden State Warriorse in se pridružil Brooklyn Netsom, se je v intervjuju za The Wall Street Journal (WSJ) spominjal časov, ko je v napetih okoliščinah pomahal v slovo ekipi Oklahoma City Thunder in se priključil prvakom iz Oaklanda. Tam je osvojil dva šampionska prstana, po koncu pretekle sezone, ko je tudi utrpel hujšo poškodbo ahilove tetive na peti tekmi finala s Toronto Raptorsi, pa je podpisal štiriletno pogodbo z Netsi v zameno za 148,67 milijona evrov.

A kljub denarju in slavi Durant, ki je bil tudi dvakrat najkoristnejši igralec finalne serije, očitno nima najlepših spominov na Oakland, ki ga vse od poškodbe v Torontu ni obiskal, njegovo stanovanje pa so pospravili najeti delavci.

'Igralci so poslu in slavi dovolili, da jim spremeni razmišljanje o igri'

"Občutek ni bil tako dober, kot bi lahko bil," je za WSJ dejal Durant, ki to pripisuje pritisku navijačev, medijskim špekulacijam in "poslu", okoli katerega se v ligi NBA vrti vse.

"So dnevi, ko sovražim cirkus NBA. So dnevi, ko sovražim dejstvo, da so igralci dovolili NBA-poslu in slavi, ki pride s poslom, da jim spremeni razmišljanje o igri. Včasih sem nerad v družbi direktorjev in politikov, ki pridejo skupaj s tem. To sovražim. Veliko govorimo o duševnem zdravju ... O tem govorimo le takrat, ko pride do direktorjev, medijev, navijačev,"je nadaljeval Durant.

Boleč spomin na Oklahomo

Še vedno se z grenkobo spominja epizode pri Seattle SuperSonicsih oziroma njeni naslednici, ekipi Oklahoma City Thunder, kjer je preživel osem sezon. V Seattlu je kot novinec odigral prvo sezono v NBA in se nato z moštvom preselil v Oklahoma City, kjer si je ustvaril širok krog prijateljev. Ali je vsaj mislil, da si ga je ustvaril, saj naj bi mu po sezoni 2015/16, ko je odšel kot prosti igralec, večina obrnila hrbet.

"Ljudje so prihajali do moje hiše in s sprejem pisali prek napisov 'na prodaj' po moji soseski. Ljudje so snemali videe pred mojo hišo in zažigali moje drese ter si zame izmišljali vse vrste norih imen,"je še vedno žalosten Durant, ki mu ni pomagala niti dobrodelnost, s katero se je izkazal v času pri Oklahomi.

'Nikoli več se ne bom navezal na tisto mesto'

"Tako strupen, toksičen občutek kot takrat, ko sem stopil v tisto areno ..."se vrnitve v Oklahoma City v dresu Warriorsov spominja Durant. "In že samo vodstvo kluba, trenerji in ekonomi, tisti tipi so jezni name? Ne govorijo z mano. Rekel sem si: 'Yo, kam vodi vse to skupaj?' Ker sem zapustil ekipo in šel igrat za drugo ekipo? Nikoli več se ne bom navezal na tisto mesto ravno zaradi tega. Sčasoma sem se želel vrniti v tisto mesto in biti del tiste skupnosti in organizacije, a nikomur tam ne zaupam. To sr**je, ki so ga počeli, je moralo biti izumetničeno. Organizacija, generalni menedžer ... Z nikomer od teh ljudi vse od odhoda nisem govoril, niti z njimi nisem imel lepe izmenjave besed."

Po izjavi, da "sovraži" dogajanje v NBA, je Durant pogovor vseeno zaključil bolj spravljivo:"Brez košarke ne bi storil toliko na tem svetu. Ne bi videl reči, ki sem jih videl, v primerjavi s prijatelji, s katerimi sem odrasel."

Durant, čeprav za Brooklyn Netse še dolgo ne bo igral, že pozira v novem dresu: