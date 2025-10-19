Durant podaljšal pogodbo s Houston Rockets

Sedemintridesetletni Kevin Durant, ki je imel v zadnjih dveh letih priložnost za maksimalno pogodbo v višini 103 milijonov evrov, a se je s prihodom v Houston odrekel približno 26 milijonom evrov za dolgotrajnejše partnerstvo in večjo fleksibilnost pri gradnji ekipe, je zdaj rekorder po kariernih zaslužkih v zgodovini NBA.

Durant je oziroma bo zaslužil skupno 513,4 milijona evrov, s čimer je prehitel soigralca Luke Dončića iz Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa (501,1 milijona). Durant bo v sezoni 2025/26 prejel 46,9 milijona evrov.