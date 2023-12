Durant postavil nov mejnik, a zadnjo je imel Jokić

Še točko več je na tekmi dosegel Jusuf Nurkić (31), a tudi skupaj nista mogla preprečiti poraza proti aktualnim prvakom. Nikola Jokić je dvoboj končal z 21 točkami in 16 asistencami, 20 točk je dosegel Reggie Jackson , 19 pa Michael Porter . Pri Phoenixu sta zaradi poškodb manjkala Devin Booker in Bradley Beal .

Kevin Durant je proti Denverju prišel do novega mejnika, saj je že v prvem polčasu presegel Mosesa Malona (27.409) in je zdaj deseti v zgodovini po številu doseženih točk v rednem delu lige NBA. Ob porazu svojega Phoenixa s 111:119 je prispeval 30 točk in je zdaj pri 27.423 točkah. Naslednji na lestvici je Carmelo Anthony (28.289).

Zgodovinska noč je tudi za Orlando Magic. Ti so izenačili rekord franšize z deveto zaporedno zmago. Zanjo so s 130:125 premagali Washington Wizards. Franz Wagner je dosegel 31 točk, Paolo Banchero jih je dodal 28. Orlando je z razmerjem zmag in porazov 14-5 trenutno drugi na vzhodu, boljši izkupiček imajo le Boston Celtics (15-4).

Ti so ponoči s 125:119 premagali oslabljene Philadelphia 76ers. Zaradi bolezni sta manjkala prva zvezdnika ekipe Joel Embiid in Tyrese Maxey. Ob njuni odsotnosti je 26 točk dosegel Patrick Beverley, za kelte pa so kar štirje košarkarji prve peterke presegli mejo 20 točk. Največ, po 21, sta jih dosegla Jayson Tatum in Derrick White. Pri Celtics ni igral Kristaps Porzingis.