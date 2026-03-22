Košarka

Durant prehitel velikega Jordana na večni lestvici strelcev

Houston , 22. 03. 2026 07.13 pred 42 minutami 2 min branja 0

M.J. STA
Jalen Green na tekmi Houston Rockets - Atlanta Hawks

Sobotni košarkarski dan onstran luže je zaznamoval tudi Kevin Durant. Njegov Houston je pred domačimi gledalci tesno premagal Miami s 123:122, 37-letni KD pa je za zmago prispeval 27 točk. Po tem izkupičku se je na večni lestvici strelcev prebil na peto mesto (32.294) ter prehitel legendarnega in za mnoge najboljšega košarkarja vseh časov Michaela Jordana (32.292).

Tudi na tej razpredelnici vodi še vedno aktivni LeBron James (43.241), za njim pa so Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) in Kobe Bryant (33.643).

Kevin Durant
FOTO: AP

Oklahoma City Thunder so v ameriški prestolnici zmagali s 132:111, prvo ime dvoboja v Washingtonu pa je bil v minuli sezoni najbolj koristen igralec (MVP) Shai Gilgeous-Alexander s 40 točkami. Kanadčan je v tej sezoni že sedmič presegel to točkovno mejo, njegova ekipa pa je dosegla enajsto zaporedno zmago.

Ostroge iz San Antonia niso imele preveč težav z lanskimi osmoljenci finalnega obračuna končnice NBA iz Indianapolisa. Keldon Johnson in Dylan Harper sta za zmago s 134:119 dosegla po 24 točk, prvi zvezdnik teksaške ekipe Victor Wembanyama pa 20 točk, osem skokov, šest asistenc in pet blokad.

Charlotte Hornets so pred domačimi gledalci premagali Memphis Grizzlies s 124:101, Atlanta Hawks pa so bili boljši od Golden State Warriors s 126:110.

Nekdanja ekipa Luka Dončića iz Dallasa je po podaljšku klonila proti Los Angeles Clippers s 131:138, v gosteh pa so zmagali tudi Philadelphia 76ers in Milwaukee Bucks. Prvi so bili boljši od Utah Jazz s 126:116, drugi pa od Phoenix Suns s 108:105.

Izidi:
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 104:105
(Luka Dončić 33 točk, 8 podaj, 5 skokov, 4 ukradene žoge, 4 izgubljene žoge, blokada v 38:11 minute za Los Angeles Lakers).

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 111:132

Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 124:101

New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers 106:111

Atlanta Hawks - Golden State Warriors 126:110

Houston Rockets - Miami Heat 123:122

San Antonio Spurs - Indiana Pacers 134:119

Dallas Mavericks - LA Clippers 131:138 (podaljšek)

Utah Jazz - Philadelphia 76ers 116:126

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 105:108

košarka nba durant houston

