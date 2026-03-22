Durant prehitel velikega Jordana na večni lestvici strelcev

Tudi na tej razpredelnici vodi še vedno aktivni LeBron James (43.241), za njim pa so Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) in Kobe Bryant (33.643).
Oklahoma City Thunder so v ameriški prestolnici zmagali s 132:111, prvo ime dvoboja v Washingtonu pa je bil v minuli sezoni najbolj koristen igralec (MVP) Shai Gilgeous-Alexander s 40 točkami. Kanadčan je v tej sezoni že sedmič presegel to točkovno mejo, njegova ekipa pa je dosegla enajsto zaporedno zmago.
Ostroge iz San Antonia niso imele preveč težav z lanskimi osmoljenci finalnega obračuna končnice NBA iz Indianapolisa. Keldon Johnson in Dylan Harper sta za zmago s 134:119 dosegla po 24 točk, prvi zvezdnik teksaške ekipe Victor Wembanyama pa 20 točk, osem skokov, šest asistenc in pet blokad.
Charlotte Hornets so pred domačimi gledalci premagali Memphis Grizzlies s 124:101, Atlanta Hawks pa so bili boljši od Golden State Warriors s 126:110.
Nekdanja ekipa Luka Dončića iz Dallasa je po podaljšku klonila proti Los Angeles Clippers s 131:138, v gosteh pa so zmagali tudi Philadelphia 76ers in Milwaukee Bucks. Prvi so bili boljši od Utah Jazz s 126:116, drugi pa od Phoenix Suns s 108:105.
Izidi:
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 104:105
(Luka Dončić 33 točk, 8 podaj, 5 skokov, 4 ukradene žoge, 4 izgubljene žoge, blokada v 38:11 minute za Los Angeles Lakers).
Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 111:132
Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 124:101
New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers 106:111
Atlanta Hawks - Golden State Warriors 126:110
Houston Rockets - Miami Heat 123:122
San Antonio Spurs - Indiana Pacers 134:119
Dallas Mavericks - LA Clippers 131:138 (podaljšek)
Utah Jazz - Philadelphia 76ers 116:126
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 105:108
