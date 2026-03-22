Durant prehitel velikega Jordana na večni lestvici strelcev

Tudi na tej razpredelnici vodi še vedno aktivni LeBron James (43.241), za njim pa so Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) in Kobe Bryant (33.643).

Oklahoma City Thunder so v ameriški prestolnici zmagali s 132:111, prvo ime dvoboja v Washingtonu pa je bil v minuli sezoni najbolj koristen igralec (MVP) Shai Gilgeous-Alexander s 40 točkami. Kanadčan je v tej sezoni že sedmič presegel to točkovno mejo, njegova ekipa pa je dosegla enajsto zaporedno zmago.

Ostroge iz San Antonia niso imele preveč težav z lanskimi osmoljenci finalnega obračuna končnice NBA iz Indianapolisa. Keldon Johnson in Dylan Harper sta za zmago s 134:119 dosegla po 24 točk, prvi zvezdnik teksaške ekipe Victor Wembanyama pa 20 točk, osem skokov, šest asistenc in pet blokad.