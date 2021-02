Durant razburjen po koronavirusni zmedi: Izpustite me

Vidno nezadovoljni KD, ki je ob odhodu s parketa jezno odvrgel plastenko vode, se je tako pred odločilnim delom moral posloviti in je preostanek obračuna v Barclays Centru preživel v samoosamitvi. Tik pred koncem srečanja je na Twitterju pustil kratko sporočilo: "Izpustite me." Dolgo namreč ni bilo jasno, kakšen protokol čaka nekdanjega MVP-ja lige.

Petkov večer Kevina Duranta je potekal nekako takole. Pred obračunom proti raptorjem iz Toronta je z ekipo opravil običajno ogrevanje, nato pa so ga organizatorji poklicali s parketa zaradi varnostnih protokolov, saj se je izkazalo, da je bil pred tem v stiku z okuženim. Sredi prve četrtine se je 32-letnik lahko vrnil na parket, igral pa je le do tretje minute drugega polčasa. Nato je sledil nov dramatičen dogodek, ko mu je eden od članov trenerskega štaba ekipe sporočil, da mora zapustiti klop, saj naj bi pri testiranju osebja, s katerim je bil Durant v stiku, prišlo do napake.

"Kakšna je razlika med nami in njim?"

"Ne razumem. Najprej so nam povedali, da ne sme igrati. Zapustil je parket, čez nekaj minut pa je bil zopet nazaj. Nato pa je moral še enkrat oditi. Preveč se dogaja v zadnjih dneh, naporno je. Mislim, da nikomur ni povsem jasno, kakšni so postopki glede koronavirusa. To pa se bo samo še stopnjevalo. V času, ko je v igri boj za uvrstitev v končnici, je vse skupaj še toliko bolj neprijetno in zaskrbljujoče," je po tekmi, ki jo je Brooklyn sicer izgubil, razlagal Durantov soigralec James Harden.

"Vem, da se on (Durant, op. a.) počuti enako. Sploh zato, ker je že bil okužen. Vsak dan se testiramo in v zadnjih dneh je bil vedno negativen. Zares na razumem, kje tiči težava. Če je res bila nevarnost, da bi razširil okužbo, bi tekmo morali odpovedati. Če pa govorimo o sledenju kontaktom, prav tako ne razumem, kaj je razlika med ostalimi in njim. Z vsemi v ekipi je bil v stiku, a le on je moral predčasno končati tekmo," je še dodal Harden.

Nerazumljiva All-Star odločitev

NBA je sicer zaradi preprečitve širjenja okužb vpeljala zelo stroga pravila, kar se tiče sledenja stikom okuženih. Tudi zato pa si košarkarji težko razlagajo odločitev vodstva lige, da izrednim razmeram navkljub organizira tekmo vseh zvezd. Pred dnevi je dogodek javno okrcal LeBron James, ki je dejal, da za kaj takega nima ne energije ne volje, podobno oster pa je bil po petkovi tekmi Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo.

"Mislim, da smo vsi igralci nestrpno pričakovali tistih nekaj dni oddiha. 'Veliki mož' (LeBron James, op. a.) pravi, da ga takšna tekma v takšnih časih ne zanima, to pa velja tudi zame in, v to sem prepričan, vse ostale. Trenutno mi res ni mar za tekmo vseh zvezd, če na ta račun zopet ne bomo videli svojih družin,"je bil do vodstva tekmovanja kritičen grški zvezdnik.

"Ne želimo si tekme, želimo si počitka"

Košarkarji, ki bodo izglasovani na tekmo All-Star, se bodo morali namreč odreči nekajdnevnemu počitku, ki je bil sicer predviden, in bodo v marcu morali odpotovati v Atlanto na "zvezdniški vikend"."Kako naj mi bo mar za All-Star, če je moja največja želja, da bi videl svojo družino, svoje brate? Na koncu pa bomo morali seveda prisluhniti odločitvi lige. Če nam bodo ukazali, da moramo igrati, pač bomo, ker moramo biti drugim v zgled. Ampak globoko v sebi si tega ne želimo. Želimo si le nekaj oddiha," je še dodal dvakratni zaporedni MVP lige.