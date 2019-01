Durant: Tokrat ne bom popustil, želim vsak prigaran dolar

Spomnimo: novica o prihodu Kevina Duranta v moštvo Golden Stata je pred dvema letoma in pol požela številne (burne) odzive znotraj NBA krogov, ki so se v kontekstu (ne)konkurenčnosti ostalih moštev v primerjavi z izjemno zasedbo iz Oaklanda znašli pred morda največjo prelomnico v zgodovini omenjenega tekmovanja. Predvsem vodilna struktura se je začela (upravičeno) spraševati, kako bo vse skupaj videti v naslednjih sezonah, za katere se je zdelo, da bodo povsem v znamenju Stephena Curryja , Claya Thompsona , Draymonda Greena in druščine. Že tako kakovostno ekipo je, kot že rečeno, poleti 2016 okrepil dotedanji krilni center Oklahome Kevin Durant, ki je z 'bojevniki' v naslednjih dveh sezonah osvojil zlata prstana. Ob tem pa se je okitil še z naslovoma najkoristnejšega košarkarja velikega finala lige NBA. Toda Durantove ogromne zasluge za zadnja naslova Golden Stata niso bile ustrezno nagrajene s povišico v pogodbi. Leta 2017 se je ob podaljšanju sodelovanja le-tej sicer odpovedal, saj ni želel botrovati zožitvi igralskega kadra ( Andre Iguodala , Shaun Livingston ), ki bi lahko odločilno vplivala na izpolnitev visokih ambicij klubskega vodstva.

Tokrat popuščanja ne bo

A zdaj, ko je bolj ali manj jasno, da bi Durant lahko po koncu letošnje sezone zamenjal klubsko okolje - ob tem pa velja omeniti, da bo pogodba z Warriorsi kmalu potekla tudi Klayu Thompsonu -, so vodilni možje jasno in glasno poudarili, da je za nadaljnje ambicije moštva ključnega pomena prav ostanek izvrstnega 30-letnika. Durant ne skriva, da tokrat popuščanja ne bo: "Moj načrt je, da si priborim najvišjo mogočo pogodbo. V naslednjih nekaj letih si želim napolniti bančni račun in še naprej uživati v igranju košarke," je odločen član aktualnih prvakov.



Ameriški mediji že nekaj časa ugibajo, da bi morebitno podaljšanje pogodbe z Warriorsi za naslednjih pet sezon Kevinu Durantu lahko navrglo astronomskih 221 milijonov dolarjev (nekaj manj kot 44 milijonov dolarjev na sezono). Steph Curry je že podaljšal do leta 2022, nekaj podobnega želijo storiti tudi z Draymondom Greenom, ki mu pogodba poteče poleti 2020, medtem ko bosta že to poletje prosta igralca tako Klay Thompson kot tudi Kevin Durant.