Durant 'ukradel' šov v Oregonu za zmago mrežic proti Portlandu

Royce O'Neale je žogo potisnil v koš 0,7 sekunde pred koncem, s košem pa ni le gostom prinesel tesne zmage, temveč dosegel tudi trojni dvojček.

O'Neale je zbral po 11 točk, skokov in podaj. Yuta Watanabe je k zmagi dodal 20 točk s klopi, Ben Simmons pa 15, preden je moral tekmo predčasno zapustiti zaradi osebnih napak. Pri gostiteljih, ki kljub porazu ostajajo najboljša ekipa zahoda, je Damian Lillard zbral 25 točk.

Sacramento Kings so doma zanesljivo, s 130:112 ugnali San Antonio Spurs, ki so bili te dni v ospredju bolj zaradi škandala s psihologinjo, a so se zdaj z njo poravnali. De'Aaron Fox je dosegel 28 točk in osem podaj ter popeljal kralje do pete zaporedne zmage. Malik Monk je dodal 26, Trey Lyles pa 14 točk. Oba sta v igro vstopila s klopi. S po 16 točkami in z osmimi skoki sta se izkazala še Harrison Barnes in Domantas Sabonis.