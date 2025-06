Durant za dva igralca in šest izborov na naboru k Houstonu

Kevin Durant je po sezoni razočaranja pri soncih iskal novega delodajalca, Phoenix pa je glede na omejene opcije v svoji zasedbi iskal predvsem mlajše košarkarje in nekaj izborov za prihodnost. V menjavi je dobil mladega Jalena Greena in Dillona Brooksa , ki velja za obrambnega specialista, obenem pa bo imel Phoenix v naslednjih letih opcijo graditi za prihodnost skupaj s prvim zvezdnikom ekipe Devinom Bookerjem .

36-letni Durant bo v Houstonu združil moči z mlado in nadarjeno zasedbo raket, ki so to sezono zasedle drugo mesto v zahodni konferenci, nato pa izpadle v prvem krogu končnice proti Golden State Warriors. Durant prinaša obilico izkušenj, kljub starosti pa velja za enega najboljših košarkarjev Lige NBA. Prvak je postal dvakrat z Golden Statom v sezonah 2016/17 in 2017/18, v 18-letni karieri pa je zastopal ekipe Seattle Supersonics in od 2008 po relokaciji Oklahoma City Thunder, Golden State, Brooklyn Nets in od leta 2023 Phoenix.