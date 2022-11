Durant o Dončiću: 'Veliko se pogovarja s sodniki, ves čas se pritožuje'

Ko je Luka Dončić vstopil v NBA ligo je Kevin Durant bil že dvakratni prvak lige in MVP finala. V nedavnem pogovoru na svojem podcastu je priznal, da mu igra Dončića sprva ni bila všeč, zdaj pa ga zelo spoštuje: 'Vidi se, da se hitro uči.'

Kevin Durant velja za enega enega najboljših napadalnih igralcev v ligi NBA. Na vrhuncu njegove kariere leta 2018, ko je še igral za Golden State Warriors je v ligo vstopil takrat daleč najbolj nadarjen evropski košarkar Luka Dončić. "Rad imam njegovo igro. Sprva, ko je vstopil v ligo je nisem, ker je samo metal za tri točke in še to zelo slabo. Mislim, da je njegov odstotek meta za tri točke bil okoli 27 ali 30 odstotkov. Mislil sem si: "To je ta tip?" Je o Dončiću na svojem podcastu 'the etcs' spregovoril Durant. Nato pa je omenil tudi Slovenčevo največjo hibo: "Veliko se pogovarja s sodniki. Ves čas se pritožuje." V isti sapi pa je tudi pohvalil njegov odnos s soigralci, saj jih "veliko spodbuja".

icon-expand Kevin Durant in Luka Dončić FOTO: AP

Po dveh zaporednih porazih njegovih Brooklyn Nets proti Dallas Mavericks je napredek Slovenca Duranta navdušil. "Za nekoga, ki ima žogo toliko v svoji posesti in tako nadzira tempo igre mu vedno uspe dobro metati proti košu. Nedavno sem si ogledal njegove posnetke in videl njegov nadzor nad žogo, ko prodira pod koš ter kako nasprotnike zlomi v pol razdalji za razliko od preteklosti, ko je samo metal za tri točke in žogo polagal. Zdaj veliko igra pod košem. Postal je popoln napadalni košarkar," je bil poln hvale na račun Dončića najboljši igralec Netsov.

Zaradi svoje višine (208 centimetrov) Durant na medsebojnih tekmah v obrambi velikokrat pokriva Dončića: "To je velik izziv zame v obrambi, saj bom tudi jaz potem boljši. Ta izziv sprejmem, ker je močnejši in višji od večine branilcev, ki ga na njegovem položaju morajo čuvati. Če ga čuva nekdo višji bo vsaj izgledalo malo težje zanj. Jaz ga sicer težko čuvam, ker me vedno ustavijo z bloki in bi si želel, da bi večkrat lahko igrala ena na ena. Rad bi, da bi vsako akcijo igrala en proti drugemu."