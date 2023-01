Durantov šov za Mbappeja

Da je Kylian Mbappe navdušen nad košarko, ni več nobena skrivnost. 24-letni francoski nogometni zvezdnik je bil poseben gost lanskega nabora lige NBA, tokrat pa je novoletni premor izkoristil za ogled dvoboja med Brooklyn Netsi in San Antonio Spursi. Družbo mu je v Barclays Centru v Brooklynu delal soigralec pri PSG in branilec maroške reprezentance, Achraf Hakimi . Oba nogometaša sta blestela na nedavnem svetovnem prvenstvu v Katarju, tokrat pa sta uživala v vlogi gledalcev na spektaklu lige NBA.



Pred očmi Kyliana Mbappeja so košarkarji Brooklyna slavili svojo dvanajsto zaporedno zmago. Po slabšem začetku sezone in številnih preglavicah, s katerimi so se soočali, so Netsi zdaj trdno na drugem mestu vzhodne konference lige NBA, za vodilnim Bostonom pa zaostajajo le še za eno zmago.

Proti Spursom so vodili celotno srečanje, blestela sta oba zvezdnika domačega moštva. Kyrie Irving je zadel prvih sedem metov iz igre, skupaj pa dosegel 27 točk, od 14 metov iz igre jih je zadel kar 11. Podobno učinkovit je bil Kevin Durant, zgrešil le le štiri mete od 14-ih ter zbral 25 točk in 11 asistenc.