Durantova saga bi se lahko zavlekla, spogleduje se z Miamijem in Phoenixom

Čeprav je Kevin Durant sam zahteval zamenjavo, imajo pri Brooklyn Nets vse karte v svojih rokah. V teoriji bi ga, če zanj ne prejmejo ustrezne ponudbe, lahko postavili na hladno, česar si seveda nihče ne želi, a ta možnost še vedno obstaja. Zato ni povsem nemogoče, da bomo Duranta še kdaj videli v dresu mrežic.

Si pa verjetno obe strani želita tudi, da bi zanj čim prej našli zadovoljivo ponudbo. V zvezi s tem se v ameriških medijih najbolj omenja dve možnosti: Phoenix Suns in Miami Heat, za katere se bojda zanima tudi Durant sam.

Težava pa je, ker tako Miami kot Phoenix v tem trenutku nimata veliko košarkarjev, ki bi jih lahko realistično vključila v zamenjavo za Duranta. Pri New York Postu so se poigrali z možnimi variantami in s pomočjo virov znotraj lige NBA prišli do zaključka, da se trenutno kot najbolj ustrezen ponudnik za Duranta zdijo Toronto Raptors, ki pa si bojda ne želijo odreči mlademu upu Scottiju Barnesu.