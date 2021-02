Duščak: S pravo energijo in takšno spodbudo iz okolice lahko veliko dosežemo

Slavko Duščak je na tekmi proti Islandiji priložnost za igro ponudil prav vsem košarkaricam, ki jih je imel na voljo za zadnji, ljubljanski mehurček, v katerem so Slovenke le še potrdile, da (trenutno) spadajo v širši evropski vrh.

Tako na četrtkovi tekmi proti Bolgariji (71:66) kot tudi na sobotnem obračunu z Islandkami so slovenske reprezentantke prikazale visoko raven profesionalnosti in predanosti dresu z državnim grbom, kar je posledično privedlo do novih dveh zmag in dodatnega dviga že tako hitro naraščajočega ugleda naše ženske izbrane vrste v košarkarski Evropi. Košarkarice s skrajnega severa star celine niso bile kos razpoloženim Duščakovim "raketam", ki so iz minute v minuto višale svojo prednost, ki je ob zadnjem zvoku sirene znašala 37 točk. "Zabeležili smo novo zmago, izpolnili načrt, preživeli zadnjo tekmo brez poškodb in zasluženo osvojili prvo mesto v skupini brez poraza.,"so bile uvodne misli v.d. selektorja po šesti zaporedni zmagi v tem kvalifikacijskem ciklu, ki z veseljem spremlja progresiven razvoj kapetanke Nike Barič in druščine.