Duško Ivanović novi trener košarkarjev Crvene zvezde

Znani črnogorski košarkarski strokovnjak Duško Ivanović je novi trener košarkarjev Crvene zvezde, so danes sporočili iz srbskega in regionalnega prvaka. Na klopi rdeče-belih je 65-letnik zamenjal Vladimirja Jovanovića, ki je v nedeljo prekinil pogodbo s klubom. Vodstvo Crvene zvezde se je po porazu v Evroligi proti Fenerbahčeju in neuspehu proti Zadru v ligi Aba odločilo za zamenjavo trenerja.

icon-expand Aleksandar Džikić in Duško Ivanović FOTO: Damjan Žibert Zvezda ima v ligi Aba izkupiček 4:1, medtem ko je v Evroligi zadnja z le eno zmago na sedmih tekmah. Vladimir Jovanović je Crveno zvezdo prevzel pred dobrimi štirimi meseci, potem ko je Dejan Radonjić prevzel Panathinaikos. Ivanović je imel prvo samostojno trenersko delo v švicarskem Fribourgu, deloval pa je še v Limogesu, Baskonii, Barceloni, Estudiantesu, Panathinaikosu, Himkiju in Bešiktašu. Črnogorski trener je bil med drugim trikrat prvak Španije, štirikrat zmagovalec kraljevega pokala, z Limogesom pa je osvojil pokal Korać, francosko prvenstvo in državni pokal leta 2000. Njegova zadnja služba je bila v Baskonii, ki jo je vodil od leta 2019 do 2021. V svoji igralski karieri je nastopal za Budućnost, Jugoplastiko, Girono, Limoges in Fribourg. Z Jugoplastiko je bil dvakrat evropski prvak. Na klopi Crvene zvezde bo debitiral 17. novembra na tekmi osmega kroga Evrolige proti Asvelu.