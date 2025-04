Slovenca bosta del dvoboja med ZDA in državami nekdanje Jugoslavije

Za obe ekipi bodo nastopili najboljši igralci. Pri ZDA gre za tiste košarkarje, ki so nastopili na olimpijskih igrah v Parizu in osvojili zlato medaljo. To so Steph Curry , LeBron James , Kevin Durant , Jason Tatum , Joel Embiid , Derrick White , Jrue Holiday , Tyrese Haliburton, Bam Adebayo, Anthony Davis, Anthony Edwards in Devin Booker .

Kar se je dolgo napovedovalo, se je končno uresničilo. Reprezentanci nekdanje Jugoslavije in Združenih držav Amerike bosta odigrali ekshibicijsko tekmo, na kateri pa motiva na eni in na drugi strani vsekakor ne bo manjkalo. Datum in prizorišče tekme še nista določena, jasno pa je, da bo do dvoboja prišlo še letos.

V nasprotnem taboru bodo največ upov polagali na usluge slovenskega zvezdnika Luke Dončića in srbskega orjaka Nikole Jokića . Pomagali pa jima bodo še Klemen Prepelič , Bojan Bogdanović , Bogdan Bogdanović , Ivica Zubac , Nikola Vučević , Jusuf Nurkić , Dario Šarić , Mario Hezonja , Džanan Musa in Vasilije Micić .

Ameriško ekipo bo vodil Steve Kerr , medtem ko bo trenersko vlogo pri jugoslovanski zasedbi imel srbski selektor Svetislav Pešić , ob pomoči Igorja Kokoškova , ki je Slovenijo leta 2017 popeljal do naslova evropskih prvakov. Za to genialno idejo sta pobudo podala Dončić in Zubac, tekma pa bo odigrana po evropskih pravilih, kar nekoliko bolj ustreza košarkarjem z območja nekdanje Jugoslavije.

"Dario mi je povedal za to tekmo, ob novici sem bil navdušen, prav tako kot on. Mislim, da je to tisto, kar se je čakalo leta in o čemer govorijo generacije, od leta 1992, ko je Hrvaška osvojila srebro na olimpijskih igrah v Barceloni. Že leta se postavlja vprašanje, ali bi tista reprezentanca Jugoslavije premagala močni, prvi Dream Team. Zdaj bomo končno dobili odgovor, čeprav ne z istimi igralci, ampak z najboljšimi posamezniki s področja nekdanje Jugoslavije in ZDA. Druga imena, a ista zgodba," je uvodoma povedal Predrag Šarić.

Novinarji hrvaškega medijskega portala Net.hr so za komentar o tekmi povprašali nekdanjega košarkarja in najboljšega strelca Šibenke Predraga Šarića , očeta Daria Šarića.

"To bo največja in najbolj zanimiva košarkarska tekma od razpada Jugoslavije. Kraj in datum tekme še nista znana, ampak sam bi predlagal Poljud. Nogometni stadion bi lahko brez težav gostil takšen spektakel. Zagotovo bi prišlo 35.000 gledalcev, če ne 50.000, če bi Poljud slučajno imel takšne kapacitete, kot jih je imel. Neverjetno je, da so uspeli dogovoriti. To bo čudovita tekma, nisem prepričan, ali so Američani favoriti."

Še posebej ga veseli, da se igra po evropskih pravilih

"Bomo videli, kako se bodo Američani odzvali proti najboljši evropski košarkarski reprezentanci, v to sem prepričan. Ampak brez njihovih neumnosti, kot so trije hitri koraki, izjemno ostre igre, vse tiste stvari, ki so jih Američani vajeni. Bomo videli, kje smo, kaj smo, kje sta na koncu nekdanja Jugoslavija in Evropa v primerjavi z ZDA. Prej v ZDA nismo mogli niti čez sredino, zdaj pa je situacija drugačna. Vse se je postavilo na svoje mesto in košarkarji iz bivše Jugoslavije dominirajo v ligi NBA. ZDA niso favoriti v tej tekmi, mislim, da so možnosti 50–50."

"Verjamem, da jih lahko premagamo. LeBron in druščina ne bodo vedeli, kaj jih je doletelo. Škoda, da se slavna generacija jugoslovanske košarke ni pomerila z Dream Teamom, mislim, da bi lahko zmagali, res bi lahko. To bi bila tekma, ki bi si jo zapomnili za vse življenje, tako kot si bomo to," je zaključil Predrag Šarić.