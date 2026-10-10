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Kaj prihod MVP-ja lige NBA v lastniško strukturo Atletica pomeni za Oblaka?

Oklahoma City, 10. 10. 2026 13.23 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Jan Oblak

Eden največjih zvezdnikov lige NBA Shai Gilgeous-Alexander je postal novi vlagatelj v madridski Atletico, katerega barve že vrsto let brani slovenski vratar Jan Oblak. Prihod dvakratnega najkoristnejšega igralca najmočnejše košarkarske lige na svetu odpira zanimiva vprašanja o prihodnosti španskega velikana: bo njegova naložba zgolj poslovna poteza ali pa bo klubu pomagala še utrditi položaj med evropsko nogometno elito?

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Dvakratni MVP lige NBA Shai Gilgeous-Alexander, ki je štirikrat zaporedoma nastopil na tekmi vseh zvezd, je leta 2025 z moštvom Oklahoma City Thunder osvojil naslov lige NBA in podpisal pogodbo v vrednosti 285 milijonov dolarjev (254,36 milijona evrov). Zdaj se je odločil, da bo del svojega premoženja vložil v španskega velikana.

Atletico Madrid
Atletico Madrid
FOTO: Profimedia

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Kanadski zvezdnik je namreč postal delničar španskega kluba Atletico Madrid, za katerega igra slovenski vratar Jan Oblak. Pridružil se je lastniški skupini, ki jo vodi Apollo Sports Capital, ameriško podjetje pa je nadzor nad klubom iz španske la lige prevzelo sedem mesecev pred njegovim vstopom med delničarje.

"Navdušen sem, da se bom uradno pridružil lastniški skupini Atletico de Madrid," je v izjavi dejal Gilgeous-Alexander. "To je klub z dolgoletno prisotnostjo na vrhu evropskega nogometa in hvaležen sem za priložnost, da sem del njegove prihodnosti," je še dodal.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: Profimedia

28.letnik ni prvi zvezdnik lige NBA, ki je pridobil lastniški delež v velikem evropskem nogometnem klubu. Junija 2025 je namreč Kevin Durant prek družbe Boardroom, ki jo je ustanovil skupaj z Richom Kleimanom, postal neposredni manjšinski delničar Paris Saint-Germaina.

Za zdaj je glavna razlika med obema naložbama v obsegu javno razkritih podrobnosti. PSG je ob objavi Durantovega vstopa v lastniško strukturo pojasnil tudi njegovo vlogo, ki vključuje sodelovanje pri razvoju izdelkov, ustvarjanju izvirnih medijskih vsebin, svetovanju glede ameriškega trga in morebitnih košarkarskih projektih kluba. Atletico Madrid pa je v svoji izjavi Gilgeous-Alexandra zgolj opredelil kot delničarja, ne da bi podrobneje predstavil njegovo vlogo ali morebitne načrte za sodelovanje s klubom.

Jan Oblak
Jan Oblak
FOTO: Profimedia

Kaj to pomeni za Atletico in Jana Oblaka?

Ameriška investicijska družba Apollo Global Management katere del je tudi Gilgeous-Alexander je leta 2025 postala večinska lastnica madridskega Atletica, ki je bil ob poslu ovrednoten na približno dve milijardi evrov.

Med manjšinskimi delničarji so skupina Quantum Pacific, ki je v lasti izraelsko-britanskega milijarderja Idana Oferja, investicijska družba Ares Management ter Miguel Angel Gil Marin in Enrique Cerezo. Slednja še naprej opravljata funkciji izvršnega direktorja oziroma predsednika kluba, oba pa sta tudi člana upravnega odbora. In prav upravni odbor Atletica je namreč odobril možnost vložka do 100 milijonov evrov dodatnega lastniškega in strateškega kapitala. Za madridski klub to pomeni več možnosti za dolgoročno rast in razvoj. Dodatna sredstva bi lahko namenili krepitvi igralskega kadra, izboljšanju pogojev za trening ter gradnji novih vadbenih objektov. Hkrati želi Atletico nadaljevati razvoj športno-zabaviščnega kompleksa ob stadionu, ki bi lahko klubu prinesel dodatne prihodke.

Za Oblaka je ključno vprašanje, ali bodo nove naložbe Atleticu omogočile sestavo še močnejše ekipe. Zdi se, da je madridski klub z novim lastniškim kapitalom naredil pomemben korak naprej v prizadevanjih, da bi zmanjšal zaostanek za Barcelono in Real Madridom ter se še odločneje vključil v boj za španski in evropski vrh.

Razlagalnik

Manjšinski delničar je oseba ali subjekt, ki ima v lasti manj kot 50 odstotkov delnic določenega podjetja ali kluba, kar pomeni, da nima popolnega nadzora nad sprejemanjem odločitev. Kljub temu takšni vlagatelji pogosto pridobijo pravico do določenega deleža dobička, vpogled v poslovanje ter možnost vplivanja na strateške usmeritve kluba. V športu takšne naložbe pogosto služijo tudi za krepitev blagovne znamke in povezovanje različnih športnih trgov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Shai Gilgeous-Alexander nba atletico madrid jan oblak

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