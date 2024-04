Dvakratni MVP lige NBA predstavil svoj obilen zajtrk: To je 5000 kalorij

Nikola Jokić je dvakratni MVP rednega dela sezone lige NBA in letos bo po vsej verjetnosti ta naziv prejel tudi tretjič. Nedavno je spletna platforma za oddajo hotelskih sob objavila reklamo v kateri je 211 centimetrov visoki in 129 kilogramov težki center razkril svoje navade v hotelih, ki jih med izjemno naporno sezono redno obiskuje.

Nikola Jokić je znan po tem, da je pred vstopom v ligo leta 2015 po lastnih besedah na dan spil tudi do tri litre koka kole. Od takrat so se njegove prehranjevalne navade drastično spremenile, kar se mu je obrestovalo z občutnim napredkom iz sezone v sezono in osvojitvijo naslova v ligi NBA. Prizna, da je postal navajen na rutino, ki je očitno ne spreminja tudi na potovanjih po celotni Ameriki. Z moštvom na sezono odigra vsaj 41 tekem v gosteh in življenje v hotel mu vsekakor ni tuje.

V reklami za spletno platformo za oddajo hotelskih sob je z javnostjo podelil svoje zahteve za zajtrk: "Omleta s petimi jajci, šunko, slanino in špinačo. Jajca naj ne bodo tekoča, ne smejo tudi biti zelo trda. Odlično. Nato ovsena kaša s pekan orehi, mandlji, borovnicami in medom. Nato smuti z jagodičevjem, bananami in malo jabolčnega soka. To je dobesedno 5000 kalorij."

