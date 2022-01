Dve leti po smrti legendarnega Kobeja Bryanta spomini ostajajo še kako živi

Minevata dve leti od tragične helikopterske nesreče, ki je vzela življenje devetih ljudi, med drugim tudi enega najboljših košarkarjev vseh časov, Kobeja Bryanta, in njegove hčerke Gianne. Dve leti po smrti košarkarskega velikana, ki je pretresla ves svet, spomini na Bryanta, njegove dosežke in rekorde ostajajo še kako živi, njegov pečat pa je še kako viden med košarkarji in ljubitelji košarke.

Pred natanko dvema letoma se je Kobe Bryant s 13-letno hčerko Gianno in šestimi potniki s helikopterjem odpravil na trening dekliške ekipe Mamba Ballers, ki deluje v okviru Bryantove košarkarske šole Mamba Sports Academy, a na trening niso nikoli prispeli. Poleg Kobeja in Gianne še tričlanska družina Altobelli, košarkaška trenerka Christine Mauser, mama Sarah in hči Payton Chester ter pilot Ara Zobayan helikopterske nesreče v Calabasasu niso preživeli.

Kobe Bryant je bil celotno profesionalno kariero, ki je trajala okroglih 20 let (od 1996 do 2016), član Los Angeles Lakersov. Na naboru leta 1996 ga je kot 13. izbrala ekipa Charlotte Hornets in ga z zamenjala z Lakersi (v nasprotno smer je šel srbski center Vlade Divac). Mladi Bryant je bil ob podpisu prve profesionalne pogodbe star komaj 17 let, a z neverjetno delovno etiko je hitro postali eden ključnih igralcev Lakersov in eden najboljših košarkarjev na svetu. Med letoma 2000 in 2003 so Lakersi po zaslugi izjemnega dvojca Bryant - Shaquille O'Neal trikrat zapored postali prvaki lige NBA. Ko se je njun odnos povsem skrhal, je O'Neal Lakerse zapustil in Bryant je moral nase prevzeti rezultatsko breme Lakersov.

icon-expand Kobe Bryant in Shaquille O'Neal FOTO: AP

Sprva mu je bilo težko, a Kobe je z železno voljo in neumorno mentaliteto ustvaril alter ego, ki ga je poimenoval Črna mamba (izvorno The Black Mamba) in s tem odprl drugo uspešno poglavje v karieri. Črna mamba se je zares rodila 22. januarja 2006, ko je Kobe lastnoročno premagal Raptorse. Toronto je takrat namreč ob polčasu vodil z 49:63, Bryantu pa se je v drugem polčasu dobesedno utrgalo in tekmo je končal s kar 81 točkami na računu, ki so Lakersom prinesle zmago s 122:104. Štiri sekunde pred koncem tekme ga je trener Phil Jackson vzel iz igre, navijači v polnem Staples Centru pa so mu ob vzklikanju imena namenili stoječe ovacije.

Leta 2009 in 2010 je Kobe zablestel, Lakerse je popeljal do novih dveh naslovov, obakrat pa je bil izbran za najboljšega igralca finalne serije. Potem so se za Mambo počasi začele težave s poškodbami, ki se jih ni otresel do konca kariere. V tem času je uspešno nastopal tudi za ameriško reprezentanco, za katero je odigral na 26 tekmah in jih prav toliko tudi zmagal, v letih 2008 in 2012 pa je tudi osvojil zlati olimpijski medalji. Bogato igralsko kariero je končal 13. aprila 2016, ko so Lakersi s 101:96 premagali Utah Jazz. Nekdanji soigralec Shaquille O'Neal je dejal, da ga je pred zadnjo tekmo kariere izzval, naj poskuša doseči 50 točk, Kobe pa jih je dosegel 60.

V celotni karieri v ligi NBA je Bryant ubral 33 643 točk (četrti največ v zgodovini), 25-krat je na tekmi dosegel 50 točk ali več (le Michaelu Jordanu in Wiltu Chamberlainu je to uspelo večkrat), poleg že omenjenih petih šampionskih prstanov in dveh zlatih olimpijskih medalj je bil leta 2008 izbran za najkoristnejšega igralca sezone, 2009 in 2010 za najkoristnejšega igralca finalne serije, 18-krat je zaigral na tekmi vseh zvezd, štirikrat je bil na teh tekmah najkoristnejši igralec in še bi lahko naštevali. Jordan, za mnoge najoljši košarkaš vseh časov je prav v takrat mlademu Bryantu videl svojega naslednika na košarkaškem parketu. V govoru, ki ga je imel na poslovilni ceremoniji, približno mesec dni po nesreči v Staples Centru pa je dodal še, da Kobeja ni smatral le kot njegovega naslednika, temveč tudi kot družinskega člana: "Ko je umrl Kobe, je umrl del mene. Obljubim, da bom od tega dne dalje živel s spomini na mlajšega brata, ki sem mu poskušal pomagati, kolikor sem le lahko. Počivaj v miru bratec." Ob te je Jordan doal še, da čeprav sta bila z Bryantom na košarkarskem parketu nasprotnika mu je bil 15 let mlajši Kobe vedno vzor: "Kar je Kobe dosegel kot košarkar, poslovnež, pripovedovalec zgodb ter oče je neverjetno … Kobe se enostavno ni šparal. Vse je pustil na parketu in v prekratkem življenju."

icon-link Statistika Kobeja Bryanta v ligi NBA FOTO: Sofascore.com

Bryantova želja po zmagi je bila tako velika, da se je z namenom zmesti nasprotnika celo naučil besed različnih jezikov. Poleg angleščine je tekoče govoril še italijansko in špansko, dobro znano pa je, da se je naučil tudi nekaj francoščine, da je lahko med tekmo zbadal takrat velikega rivala Tonyja Parkerja. Poleg Parkerja je zgodbo delil tudi bosanski center Jusuf Nurkić, ki ga je Kobe z bosanskimi kletvicami povsem zmedel pri izvajanju prostih metov. Slovenskim ljubiteljem košarke je dobro poznan incident s tekme Lakersov proti Mavericksom konec leta 2019, ko je Bryant slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću namenil nekaj slovenskih besed. "Slišal sem, da nekdo govori slovensko. Vprašal sem se, kdo govori moj jezik. Nato sem se obrnil in videl Kobeja. Res sem bil presenečen," je takrat novinarjem po tekmi priznal Dončić.

icon-expand Kobe Bryant in Luka Dončić FOTO: AP

Bryant je celotno kariero navdihoval mlade nadobudne košarkaše, njegova zmagovalna mentaliteta pa je navdušila ljudi po vsem svetu. Za njim in njegovo hčerko je pred dvema letoma žaloval ves svet, še danes pa so spomini nanj še kako živi. Ljudje, ki se jih je dotaknil, spomin nanj obeležujejo s poslikavami, ki naj bi jih bilo po celem svetu že prek 600. Na mnoge košarkarje je pustil ogromen pečat in zagotovo bo prek posnetkov in pričevanj, ki so za njim ostali, vplival še na mnoge prihajajoče generacije.

Poleg košarke je bil Bryant tudi uspešen poslovnež, soavtor otroških knjig in celo filmski ustvarjalec. Leta 2018 je prejel oskarja za kratki animirani film z naslovom Dear Basketball (op. a. Draga košarka).

Še danes marsikateri ljubitelj košarke ob metu na koš (pa naj bo to le na primer met papirčka v smetnjak) vzklikne: "Kobe!" Ime, ki je postalo sinonim za izjemno natančnost pri metu, bo kot ustaljena fraza ljubiteljev košarke za vedno ostalo del Bryantove zapuščine. Zanimivo naključje: na drugo obletnico Bryantove smrti so Lakersi uvrščeni na osmo mesto zahodne konference lige NBA in v tej sezoni beležijo 24 zmag in 24 porazov. Osem in 24 sta seveda številki, ki ju je Bryant nosil pri Lakersih in sta danes upokojeni.