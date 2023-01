Dvoboj Embiida in Jokića ni razočaral, saj oba blestita

Joel Embiid je pred obračunom bil izjemno motiviran, saj je v zadnjih dveh sezonah obakrat v glasovanju za najkoristnejšega igralca lige zasedel drugo mesto za Srbom Nikolo Jokićem. Oba igrata na položaju centra in oba tudi letos kažeta izjemne predstave. Embiid je v tekmo vstopil s povprečjem 33,4 točke 9,8 skoka, 4,1 podaje, 1,1 ukradene žoge in 1,7 blokade na tekmo. Jokić na drugi strani točkovno ni toliko razpoložen, a kljub temu je njegova dosedanja sezona ena statistično najučinkovitejših v zgodovini lige s 25,1 točke, 11 skokov, 9,9 podaje in 1,4 kraje na tekmo ob 63-odstotnem metu iz igre. Zanimivo je, da Jokić na tekmo na koš meče skoraj šestkrat manj od Embiida, kljub skoraj desetim podajam na tekmo pa srbski center v povprečju izgubi 0,2 manjkrat posest žoge od Kamerunca.