Dvoboj s Poljsko in Turčijo kot priprava na domače EP

Odlična branilka kranjskega Triglava je slovenski dres nazadnje nosila februarja 2018. "Pred nami je nekaj novih dni skupnega druženja ter tekmi kvalifikacij proti Poljski in Turčiji, ki jih jemljemo kot priprave na junijski EuroBasket, kamor smo kot gostitelji sicer že uvrščeni. Nadaljevali bomo z zgodbo, ki smo jo začeli lanskega novembra in jo spomladi dobro nadgradili. A to nikakor ne pomeni, da nas rezultat ne bo zanimal. Žal tokrat z nami ne bo poškodovane Teje Goršič in znova ne Nike Barič, ki ima manjše težave s staro poškodbo. Čeprav si je želela biti del reprezentance v tem ciklu, menimo, da je bolje, da miruje in okreva ter dobro pripravljena nadaljuje sezono. Ostale igralke so zdrave in komaj čakajo, da se zberemo in zaigrajo za svojo državo. Morda bomo na prihajajočih tekmah videli nekaj novih obrazov in s tem povečali našo bazo, igralke pa nagradili za njihov trud, dobro delo in napredek, ki ga kažejo v igri," je za uradno spletno stran KZS dejal slovenski selektor Georgios Dikaioulakos.