Dvoboj vodilnih ekip pripadel Clevelandu, Denver nadigral Detroit

Minulo noč je bilo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigranih 11 tekem, med katerimi je bil za ljubitelje slovenske košarke najbolj zanimiv obračun med mestnima rivaloma iz Los Angelesa. Na koncu so se zmage veselili jezerniki, pri katerih sta vnovič blestela največja zvezdnika kultne franšize LeBron James in Luka Dončić. Od preostalih tekem je bilo zanimivo v Bostonu, kjer sta se srečali vodilni moštvi na vzhodu Cleveland Cavaliers in Boston Celtics. Aktualni prvaki so morali priznati premoč Donovanu Mitchellu in druščini, ki so slavili s 123:116.