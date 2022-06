Dvojec Dončić-Dragić ponovno skupaj, Slovenija opravila z Italijani

Pri Sloveniji je Dončić tekmo končal z 12 točkami (met 4-12), sedmimi skoki in petimi podajami v dobrih 23 minutah, Goran Dragić je dodal 11 točk in štiri podaje v dobrih 12 minutah. Pri Italijanih je 13 točk zbral Tomas Woldetensae , 12 točk in deset skokov pa je dodal Achille Polonara .

Selektor Aleksander Sekulić je začel s peterko Dončić, Goran Dragič, Zoran Dragić, Edo Murić in Mike Tobey, prvi točki za Slovenijo pa je po prodoru dosegel Murić, ki je izsilil še dodaten prosti met in poskrbel za vodstvo s 3:2. Pozneje je Slovenija pobegnila za nekaj točk in pri 14:9 so prvič po minuti odmora posegli gostitelji.

Dončić je do svojih prvih dveh točk prišel po polaganju v deveti minuti, ko je zadel za 23:16, sicer pa so Italijani nato tudi z dobrim skokom v napadu držali priključek. Tik pred koncem četrtine pa je Goran Dragić po vrnitvi v igro podal za "alley-oop" do Tobeyja in izid četrtine 27:23.

Dragić je nato s krila s trojko povečal na 30:23 na začetku druge četrtine, Jakob Čebašek pa je z novo trojko zadel že za 33:23. Dončić je takoj po novem vstopu v igro s podajo pod košem našel Gregorja Hrovata za 37:25, Žiga Dimec pa je v 16. minuti poskrbel za novo najvišje vodstvo s 43:29.