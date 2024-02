Dvojec Irving-Dončić zrežiral zmago Dallasa v Philadelphii

Košarkarji Dallasa so v noči na torek v najmočnejši košarkarski ligi gostovali na vzhodni obali pri zasedbi Philadelphie 76ers in po zaslugi odlično odigrane zadnje četrtine dosegli pomembno zmago s 118:102. Po šestih tekmah prisilnega počitka se je na parket (uspešno) vrnil branilec Mavsov Kyrie Irving, ki je bil obenem najboljši strelec gostov s 23 točkami. Slovenski superzvezdnik Luka Dončić mu je sledil z 19 točkami, osmimi skoki in tremi podajami.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Čeprav so domači košarkarji Philadelphie kljub odsotnosti svojega prvega zvezdnika Joela Embiida prevladovali v skoku pod obročema celoten prvi polčas obračuna proti Dallasu, je slednji le uspel z boljšo igro v nadaljevanju tekme preobrniti potek dogodkov na parketu Wells Fargo Centra in doseči zelo pomembno zmago v boju za neposredno uvrstitev v končnico lige NBA. Slovenski superzvezdnik in obenem prva violina čete Jasona Kidda Luka Dončić tokrat ni bil pri metu, a je s pametno in preudarno igro s številnimi uporabnimi žogami razigraval svoje soigralce, ki so mu vračali z uspešnimi meti s polrazdalje in izza črte 6,75 metra. Luko so ves prvi polčas košarkarji 76ersov uspešno podvajali in mu onemogočili, da bi se razigral, a je tokrat vlogo prvega strelca teksaškega moštva prevzel povratnik po poškodbi Kyrie Irving, čigar delež k zmagi je bil največji v tretji četrtini, ko je z nizom točk prevesil tehtnico na stran Dallasa.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

V vrstah gostov so imeli tokrat kopico razpoloženih košarkarjev v napadu, ki so dosegli dvomestno število točk. Ob že omenjenem dvojcu Irving-Dončić so pomembne deleže k zmagi Teksašanov prispevali še Josh Green (20 točk), Jaden Hardy (17) ter Maxi Kleber in Grant Williams, ki sta prispevala vsak po 14 točk. Philadelphia je razmeroma gladko dobila uvodno četrtino s 33:26 in zahvaljujoč odličnemu skoku na obeh straneh igrišča odšla na glavni odmor s prednostjo štirih točk (57:53). Dallas pa je nato vendarle prestavil v višjo prestavo, omejil učinek Tyresea Maxeyja in pred zadnjimi 12 minutami prešel v vodstvo s 77:74. Domiselne akcije v napadu in še naprej visoka raven igre v napadu so gostom omogočili povišanje prednosti na dvomestno število, ki jo do zaključnega zvoka sirene niso več izpustili iz rok za končno zmago s 118:102.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Tokrat smo bili dovolj potrpežljivi, da smo si ustvarili ogromno priložnosti za odprte mete, ki pa nam v prvem polčasu ni stekel. Luka In Kyrie sta bila vnovič naša motorja na parketu, zelo pametno sta organizirala igro in se postavila v vlogo izjemnih kreatorjev za ostale soigralce, ki so v drugem polčasu začeli zadevati z vseh položajev. To je zelo pomembna zmaga za nas, zdaj pa nas čakata zelo zahtevni preizkušnji v New Yorku," je po zmagi proti Philadelphii dejal trener Dallasa Jason Kidd. Liga NBA, izid:

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)

(Luka Dončić: 19 točk, 8 skokov in 3 podaje za Dallas Mavericks).