'Dvojni' Dončić za prepotrebno zmago v gosteh: Dallas povozil Charlotte

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončićje z Dallas Mavericks v noči na četrtek v severnoameriški ligi NBA premagal Charlotte Hornets s 122 : 84, 19-letni Ljubljančan pa se je izkazal z dvojnim dvojčkom 18 točk in 10 skokov, vpisal je še štiri asistence. Dončić je bil skupaj z Dennisom Smithomprvi strelec tekme. Eno točko manj kot omenjena je dal Harrison Barnes. Dallas je z zmago prekinil devet tekem dolg niz brez uspeha v gosteh. Nazadnje je slavil 28. novembra.

TEKMA



Ekipa iz Dallasa je v tekoči sezoni lige NBA precej uspešnejša na domačem parketu (15-3) kot na gostovanjih, na katerih so na zadnjih 18 tekmah le dvakrat zmagali (2-16). Veliko je k neučinkovitosti Mavericksna zadnji tekmi proti v Oklahomi, ko so izgubili s 102 : 122, prispevalo tudi število izgubljenih žog, Dallas jih je izgubil 26, domača zasedba deset. Gostje iz Teksasa so novo leto tako na vsak način želeli začeti z zmago v gosteh. In to jim je uspelo na zelo prepričljiv način. Domači Charoltte, ki je v lasti legendarnega Michaela Jordana, je bil od samega začetka slabši nasprotnik na parketu in poraz je bil tako rekoč neizbežen že po prvi četrtini.

'Salva trojk'

Na začetku sta vajeti gostujoče zasedbe (pričakovano) v rokah držala Dončić in Smith. Slovenski čudežni deček je v prvi četrtini prispeval tri zadete mete za tri točke, Smith je dodal še dva uspešna meta in Mavericksi so v uvodnih 12 minutah zadeli skupno kar 10 trojk, kar je nov rekord franšize. Prvo četrtino so tako dobili z 42 : 26 in se niso več uzrli nazaj. Dončić in Smith sta se ustavila pri 18 točkah in glavni trener Dallasa Rick Carlisleju je lahko tudi spočil, saj je bila tekma odločena pred zaključkom. Luka je tako na parketu preživel dobrih 26 minut, kar je nekaj večk kot sedem minut manj kot je njegovo povprečje v krstni sezoni.

Domačini se Teksašanom niti enkrat niso uspeli približati na manj kot 18 točk zaostanka. V gostujočih vrstah sta izstopala še Dwight Powell, ki je dosegel 15 točk in Wesley Matthews, ki jih je dodal 11. Pod obema obročema je znova kraljeval DeAndre Jordan, ki je osmim točkam dodal še 13 skokov. V domači zasedbi je bil razpoložen zgolj Kemba Walker, ki pa tudi ni imel svojega večera. Ustavil se je pri 11 točkah in v zadnjih minutah, ko je bilo jasno, da bo njegovo moštvo izgubilo, sploh ni več stopil na parket. Dallas je, kot rečeno, dosegel tretjo gostujočo zmago v sezoni, skupno pa 18. V zahodni konferenci trenutno zasedajo 10. mesto in so od mest, ki vodijo v končnico, oddaljeni tri zmage. V naslednji tekmi se bodo Dončić in druščina v gosteh pomerili z zasedbo iz Bostona.

Miami boljši od podprvakov

Miami Heat, ki še vedno igra brez poškodovanega slovenskega organizatorja igre Gorana Dragića, je tokrat s 117 : 92 ugnal Cleveland Cavaliers. Košarkarji Mavericks in Heat bodo na parketu vnovič čez dva dni. Dallas čaka gostovanje v Bostonu, Miami bo gostil Washington.

Izidi, liga NBA:

Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 84:122

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 92:117

Washington Wizards- Atlanta Hawks 114:98

Brooklyn Nets- New Orleans Pelicans 126:121

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 115:102

Chicago Bulls - Orlando Magic84:112

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons94:101

Phoenix Suns - Philadelphia 76ers127:132

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder100:107