Dvojni košarkarski spored: Dončić proti Philadelphii, Olimpija proti Partizanu

Zanimivo, da so pri identičnem izkupičku, kljub vsem vzponom in predvsem številnim padcem v tej sezoni, tudi košarkarji Cedevite Olimpije, zato bo imelo srečanje še dodaten rezultatski naboj. Na prvem medsebojnem so v Ljubljani slavili zmaji, kar jim pred današnjim spopadom zagotovo vliva dodatno samozavest.

"Partizan je, še posebej v Beogradu in po odlični predstavi na četrtkovi evroligaški preizkušnji, zelo zahteven tekmec. Beograjčani bodo zagotovo motivirani, imeli so tudi dovolj časa, da se pripravijo na nas. Nedeljska tekma je za nas velik izziv in želim si, da jo odigramo pametno in potrpežljivo," je pred potjo v Beograd razmišljal trener zmajev Zoran Martič.