Dvojno srbsko slovo iz Sacramenta: po Divcu se poslavlja tudi Stojaković

Predrag Stojaković je je imel vodilno funkcijo v Sacramentu od leta 2015, zadnji sezoni pa je bil pomočnik Divca. Namesto slednjega je mesto direktorja že v soboto začasno prevzel prav tako nekdanji košarkarJoe Dumars, ki je kot igralec in direktor z Detroit Pistons osvojil naslov prvaka.

Dvainpetdesetletni Divac je v NBA igral med letoma 1989 in 2005, nosil je drese ekip Sacramento, LA Lakers in Charlotte Hornets. Sacramento je sezono že končal z razmerjem zmag in porazov 31:41, v mehurčku v Orlandu je dobil le tri od osmih tekem in se mu že 14 sezono zapored ni uspelo uvrstiti v končnico.