Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dvomov ni več: Knicksi zreli za naslov prvaka lige NBA

Cleveland, 26. 05. 2026 07.50 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Jalen Brunson

Košarkarji New York Knicks so prvi finalisti letošnje končnice severnoameriške lige NBA. Kratkohlačniki so si prvič po letu 1999 zagotovili nastop v velikem finalu lige NBA, potem ko so v finalu vzhodne konference s 4:0 v zmagah premagali Cleveland Cavaliers. Četrto tekmo so dobili prepričljivo, z razliko kar 37 točk, z izidom 130:93.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kratkohlačniki, ki lovijo prvi naslov prvaka v najbolj elitnem klubskem košarkarskem prvenstvu po letu 1973, so z lahkoto dokončali delo v gosteh v Clevelandu. To je bila rekordna 11. zaporedna zmaga v končnici za New York. S 4:0 so v drugem krogu odpravili Philadelphio, s 4:2 pa so v uvodnem krogu izločili Atlanto.

Karl-Anthony Towns je dosegel 19 točk in 14 skokov, OG Anunoby je dodal 17 točk, rezervist Landry Shamet pa 16 točk s štirimi meti za tri točke od štirih. Knicks se bodo v finalu za tretji naslov prvaka (1970, 1973) pomerili z najboljšo ekipo zahodne konference. Serija konferenčnega finala med San Antoniom Spurs in aktualnimi prvaki Oklahoma City Thunder je poravnana 2:2 v zmagah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Uživali bomo dan ali dva, a pred nami je še večji cilj in se bomo že kmalu začeli pripravljati," je za ameriške medije dejal Shamet. Začetek bojev za krono sezone se bo začel 3. junija. "Vse bomo naredili, da bomo še štirikrat zmagali, vemo, da bo še težje," je dejal Shamet. "Biti v tem položaju, s to ekipo, je nekaj posebnega."

Kratkohlačnike čaka zmenek z zgodovino. V primeru, da bodo tudi v velikem finalu nanizali štiri zmage po vrsti, bi s 15 zmagami zapovrstjo izenačili rekordni niz 15 zmag v končnici lige NBA, ki so ga leta 2017 dosegli člani zasedbe Golden State Warriors.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vemo, da je naša ekipa sposobna tega," je dejal Towns. "Vse, kar moramo narediti, je, da vložimo ves naš trud, kot smo ga doslej, in še naprej verjamemo drug v drugega. To bomo naredili in zato smo tukaj." Jalen Brunson je postal najkoristnejši igralec serije s povprečjem 25,5 točke, 7,8 podaje in 3,3 skoka. Na zadnji tekmi je prispeval 15 točk.

"To mi veliko pomeni, ampak ne bi bil tukaj brez soigralcev, ki so ves čas verjeli vame in mi zaupali," je dejal Brunson, ki je bil star dve leti, ko so se Knicks nazadnje uvrstili v finale. Takrat je njegov oče še igral v klubu. "Dajejo mi samozavest. Pustijo mi biti jaz. Najpomembneje pa je, da vsi verjamemo drug v drugega, od prvega do zadnjega. V čast mi je igrati z njimi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralci Clevelanda so bili povsem nebogljeni, imeli so kar 22 izgubljenih žog. "Razočaran sem zaradi te ekipe," je dejal trener konjenikov Kenny Atkinson. "Vedno, na vsako tekmo, greste z miselnostjo, da je treba izpolniti pričakovanja, ki si jih zastavite. Takšen poraz je zato eno veliko razočaranje."

Liga NBA, končnica, finale zahodne konference, četrta tekma, izid:

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 93:130
(NY Knicks so s 4:0 v zmagah osvojili vzhodno konferenco in se uvrstili v veliki finale);

* opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba finale vzhodne konference new york knicks cleveland cavaliers

'Kot selektor zmeraj ciljam visoko ne glede na kader, ki mi je na voljo'

24ur.com New York pometel s Philadelphio, Minnesota izenačila serijo
24ur.com NY Knicks le še zmago oddaljeni od velikega finala
24ur.com Harden vodil Cleveland do zmage in zaključne žogice
24ur.com Uvodne zmage v končnici za Philadelphio, Boston, Sacramento in NY Knicks
24ur.com Knicksi po 20 točkah zaostanka do nujno potrebnega preobrata
24ur.com Cleveland s kar 55 točkami razlike še četrtič v seriji pometel z Miamijem
24ur.com V NBA izenačen izid
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči slavnih igralcev bo kmalu mamica
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
zadovoljna
Portal
Severina v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Sandali, ki bodo hit letošnjega poletja
Sandali, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Imate drisko? Tako jo lahko hitro ustavite sami
Imate drisko? Tako jo lahko hitro ustavite sami
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
Pobegnila sta iz drage Britanije: danes za najemnino plačujeta 500 evrov
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Opolnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena
Opolnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena
moskisvet
Portal
Mussolinijeva vnukinja zmagala v resničnostnem šovu: zmaga sprožila burne odzive
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
dominvrt
Portal
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725