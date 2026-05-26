Dvomov ni več: Knicksi zreli za naslov prvaka lige NBA

Kratkohlačniki, ki lovijo prvi naslov prvaka v najbolj elitnem klubskem košarkarskem prvenstvu po letu 1973, so z lahkoto dokončali delo v gosteh v Clevelandu. To je bila rekordna 11. zaporedna zmaga v končnici za New York. S 4:0 so v drugem krogu odpravili Philadelphio, s 4:2 pa so v uvodnem krogu izločili Atlanto. Karl-Anthony Towns je dosegel 19 točk in 14 skokov, OG Anunoby je dodal 17 točk, rezervist Landry Shamet pa 16 točk s štirimi meti za tri točke od štirih. Knicks se bodo v finalu za tretji naslov prvaka (1970, 1973) pomerili z najboljšo ekipo zahodne konference. Serija konferenčnega finala med San Antoniom Spurs in aktualnimi prvaki Oklahoma City Thunder je poravnana 2:2 v zmagah.

"Uživali bomo dan ali dva, a pred nami je še večji cilj in se bomo že kmalu začeli pripravljati," je za ameriške medije dejal Shamet. Začetek bojev za krono sezone se bo začel 3. junija. "Vse bomo naredili, da bomo še štirikrat zmagali, vemo, da bo še težje," je dejal Shamet. "Biti v tem položaju, s to ekipo, je nekaj posebnega." Kratkohlačnike čaka zmenek z zgodovino. V primeru, da bodo tudi v velikem finalu nanizali štiri zmage po vrsti, bi s 15 zmagami zapovrstjo izenačili rekordni niz 15 zmag v končnici lige NBA, ki so ga leta 2017 dosegli člani zasedbe Golden State Warriors.

"Vemo, da je naša ekipa sposobna tega," je dejal Towns. "Vse, kar moramo narediti, je, da vložimo ves naš trud, kot smo ga doslej, in še naprej verjamemo drug v drugega. To bomo naredili in zato smo tukaj." Jalen Brunson je postal najkoristnejši igralec serije s povprečjem 25,5 točke, 7,8 podaje in 3,3 skoka. Na zadnji tekmi je prispeval 15 točk. "To mi veliko pomeni, ampak ne bi bil tukaj brez soigralcev, ki so ves čas verjeli vame in mi zaupali," je dejal Brunson, ki je bil star dve leti, ko so se Knicks nazadnje uvrstili v finale. Takrat je njegov oče še igral v klubu. "Dajejo mi samozavest. Pustijo mi biti jaz. Najpomembneje pa je, da vsi verjamemo drug v drugega, od prvega do zadnjega. V čast mi je igrati z njimi."

Igralci Clevelanda so bili povsem nebogljeni, imeli so kar 22 izgubljenih žog. "Razočaran sem zaradi te ekipe," je dejal trener konjenikov Kenny Atkinson. "Vedno, na vsako tekmo, greste z miselnostjo, da je treba izpolniti pričakovanja, ki si jih zastavite. Takšen poraz je zato eno veliko razočaranje." Liga NBA, končnica, finale zahodne konference, četrta tekma, izid: Cleveland Cavaliers - New York Knicks 93:130

(NY Knicks so s 4:0 v zmagah osvojili vzhodno konferenco in se uvrstili v veliki finale); * opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.