Dvorana Stožice bo 'brezkoronska utrdba'

Čeprav bo ljubljanski mehurček trajal le deset dni, pa organizacija ni nič manj zahtevna. V njem bodo nastopale reprezentance Slovenije, Ukrajine, Avstrije in Madžarske, zajemal pa bo celotno hotelsko namestitev, dvorano ter prevoze. "Odločitev za organizacijo mehurčka smo sprejeli, saj smo želeli v teh časih, ko je odpadla večina športnih tekmovanj, nadaljevati naše poslanstvo in tako gledalcem kot slovenskim igralcem ter sponzorjem ponuditi dogodek na visoki ravni. Imamo dovolj izkušenj in znanja, kar dobro vedo tudi pri Fibi, zato so nam zaupali tako novembrski moški mehurček kot ženskega februarja prihodnje leto," je povedal direktor Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Aleš Križnar.

Deset dni zaprti v hotelu in dvorani Stožice

"Seveda je ena stvar organizacija običajne tekme, nekaj povsem drugega pa oblikovanje mehurčka v času covida-19, ko bodo morale biti vse ekipe ter spremljevalno osebje deset dni praktično hermetično zaprte v varovanem okolju. S pripravo se ukvarjamo že dva meseca, saj gre za ogromno podrobnosti, ki se pogosto spreminjajo iz dneva v dan," je pojasnil Križnar. Hotel Austria Trend bo v tem času odprt samo za košarkarski mehurček. V njem bodo bivali igralci, sodniki, predstavniki Fibe ter tudi vsi iz KZS, ki sodelujemo pri organizaciji mehurčka. Vse hotelsko osebje, natakarji ter čistilke bodo morali namesto doma bivati v hotelu.

Vsaka ekipa bo nastanjena v svojem nadstropju. V njem bo imela prostor za druženje ter prehranjevanje ter sobo za raztezanje in vadbo. Hotel bo od 22. novembra do 1. decembra ograjen, prihod vanj pa bo možen le s posebno akreditacijo. Seveda bodo izhodi iz hotela - v njem bo bivalo približno 150 ljudi - strogo prepovedani.