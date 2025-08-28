Svetli način
Košarka

Džikićevi varovanci šokirali aktualne prvake

Limasol, 28. 08. 2025 15.59 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
11

Drugi dan evropskega košarkarskega prvenstva je postregel s prvim velikim presenečenjem. Gruzija, ki jo vodi stari znanec slovenskih parketov Aleksandar Džikić, je s kar 83:69 premagala branilce naslova Špance. V slovenski skupini D je Izrael pričakovano ugnal Islandijo (83:71).

Gruzijski selektor Aleksandar Džikić je v preteklosti vodil Olimpijo in Krko.
Gruzijski selektor Aleksandar Džikić je v preteklosti vodil Olimpijo in Krko. FOTO: Profimedia

Prvi polčas med Gruzijci in aktualnimi evropskimi prvaki je bil zelo izenačen. Gruzijci so ga dobili za dve točki, v nadaljevanju pa hitro prevzeli vajeti igre v svoje roke in sredi tretje četrtine prvič povedli z dvomestno prednostjo, ki je v zaključku niso spustili iz rok. 

Gruzijci so tehtnico na svojo stran prevesili predvsem zavoljo odličnega skoka (49:29), v napadu so pobrali kar 16 odbitih žog, medtem ko so jih Španci devet. Ostali statistični podatki so bili precej izenačeni, košarkarji furije so denimo zbrali po eno asistenco in ukradeno žogo več od nasprotnika, obe moštvi sta izgubili po 11 žog. 

Gruzija - Španija
Gruzija - Španija FOTO: Profimedia

Pri Gruzijcih je z 19 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami izstopal Aleksander Mamukelašvili. 15 točk je dodal Goga Bitadze. Dobrih 15 minut je na parketu prebil nekdanji član Olimpije, izkušeni center Giorgi Šermandini, ki je štirim točkam dodal pet skokov. Pri Špancih je bil najboljši Juancho Hernangomez s 13 točkami. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podoben razplet smo videli na prvi tekmi "slovenske" skupine D, ki poteka v Katovicah. Islandci so v prvem polčasu še držali stik z Izraelci, ki pa so v drugem stopili na plin in na koncu slavili s 83:71, pri čemer so največ vodili za 19. Roman Sorkin je dosegel kar 31 točk (9/12 iz igre, 4/7 za tri), Deni Avdija pa 20.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

28. avgust, Eurobasket, izidi:

* Skupina C (Limassol, Ciper):

Gruzija - Španija 83:69 (20:17, 37:35, 57:49)

17.15 Bosna in Hercegovina - Ciper

20.30 Grčija - Italija

* Skupina D (Katovice, Poljska):

Izrael - Islandija 83:71 (23:19, 36:32, 60:52)

17.00 Belgija - Francija

20.30 Slovenija - Poljska

košarka eurobasket skupina c skupina d
KOMENTARJI (11)

Pikaponca
28. 08. 2025 17.14
-4
Izrael ima vso podporo..)) Naši pa v jok in na drevo.
ODGOVORI
2 6
Cervantes Saavedra
28. 08. 2025 17.24
V jok tudi desettisoči palestinskih otrok. Zadovoljen smeh ti želim.
ODGOVORI
0 0
smeh69
28. 08. 2025 17.14
+4
Sej grutija tut ni v evropi tak oot ne izrael. Pac prvenstva so zgibila oompqs in globus.
ODGOVORI
4 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
28. 08. 2025 17.06
+3
Tile Spanci so kr neki mulcki. Ni Spanija vec to, kar je bila. Zato nobenega cudenja, prosim... :)
ODGOVORI
3 0
ssecnik
28. 08. 2025 17.02
+5
Naženite Izraelce ven.Sicer ma spila yudi Egipt,Libanon,Palestima Libija,Tunizija...
ODGOVORI
9 4
Sashp13
28. 08. 2025 16.56
+11
Ni mi jasno kako to da Izrael igra na evropskem prvenstvu 🤨🤨
ODGOVORI
14 3
zajfa
28. 08. 2025 17.22
Če ti to ni jasno, boš težko prilezel kam višje v življenju kot od tekočega traka.
ODGOVORI
0 0
MarkoJur
28. 08. 2025 16.54
+12
EVROPSKO prvenstvo....kaj tu počne israel??!
ODGOVORI
15 3
sencina
28. 08. 2025 16.49
+2
A bo kje prenos?
ODGOVORI
2 0
Kameleon Kiddo
28. 08. 2025 17.02
-1
SK1, 21:00
ODGOVORI
0 1
Kameleon Kiddo
28. 08. 2025 16.27
+5
pa kk je mozno, da judoisti špilajo na kosarkaskem prvenstvu... nt nt . tota eu birokracija je tudi svojega dnarja vredna.... :)
ODGOVORI
6 1
Podlesničar
28. 08. 2025 16.25
+7
Še večje presenečenje bo, če bo našim uspelo koga premagat.
ODGOVORI
11 4
ISSN 1581-3711
