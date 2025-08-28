Džikićevi varovanci šokirali aktualne prvake

Prvi polčas med Gruzijci in aktualnimi evropskimi prvaki je bil zelo izenačen. Gruzijci so ga dobili za dve točki, v nadaljevanju pa hitro prevzeli vajeti igre v svoje roke in sredi tretje četrtine prvič povedli z dvomestno prednostjo, ki je v zaključku niso spustili iz rok.
Gruzijci so tehtnico na svojo stran prevesili predvsem zavoljo odličnega skoka (49:29), v napadu so pobrali kar 16 odbitih žog, medtem ko so jih Španci devet. Ostali statistični podatki so bili precej izenačeni, košarkarji furije so denimo zbrali po eno asistenco in ukradeno žogo več od nasprotnika, obe moštvi sta izgubili po 11 žog.
Pri Gruzijcih je z 19 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami izstopal Aleksander Mamukelašvili. 15 točk je dodal Goga Bitadze. Dobrih 15 minut je na parketu prebil nekdanji član Olimpije, izkušeni center Giorgi Šermandini, ki je štirim točkam dodal pet skokov. Pri Špancih je bil najboljši Juancho Hernangomez s 13 točkami.
Podoben razplet smo videli na prvi tekmi "slovenske" skupine D, ki poteka v Katovicah. Islandci so v prvem polčasu še držali stik z Izraelci, ki pa so v drugem stopili na plin in na koncu slavili s 83:71, pri čemer so največ vodili za 19. Roman Sorkin je dosegel kar 31 točk (9/12 iz igre, 4/7 za tri), Deni Avdija pa 20.
28. avgust, Eurobasket, izidi:
* Skupina C (Limassol, Ciper):
Gruzija - Španija 83:69 (20:17, 37:35, 57:49)
17.15 Bosna in Hercegovina - Ciper
20.30 Grčija - Italija
* Skupina D (Katovice, Poljska):
Izrael - Islandija 83:71 (23:19, 36:32, 60:52)
17.00 Belgija - Francija
20.30 Slovenija - Poljska
