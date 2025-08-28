Džikićevi varovanci šokirali aktualne prvake

Prvi polčas med Gruzijci in aktualnimi evropskimi prvaki je bil zelo izenačen. Gruzijci so ga dobili za dve točki, v nadaljevanju pa hitro prevzeli vajeti igre v svoje roke in sredi tretje četrtine prvič povedli z dvomestno prednostjo, ki je v zaključku niso spustili iz rok.

Gruzijci so tehtnico na svojo stran prevesili predvsem zavoljo odličnega skoka (49:29), v napadu so pobrali kar 16 odbitih žog, medtem ko so jih Španci devet. Ostali statistični podatki so bili precej izenačeni, košarkarji furije so denimo zbrali po eno asistenco in ukradeno žogo več od nasprotnika, obe moštvi sta izgubili po 11 žog.