Đordević: Če se srečamo z Američani, naj jim Bog pomaga!

"Sploh ne razmišljajte o Američanih in takole bom dejal: pustimo jim, naj igrajo svojo košarko, mi pa bomo igrali našo. No, če se srečamo, nam jim Bog pomaga," je v pogovoru za srbsko televizijo RTS dejal Saša Đorđević, selektor srbske reprezentance. Ta je na prvi pripravljalni tekmi v Zrenjaninu premagala Finsko s 95:75. Na stavnicah so Srbi drugi največji favoriti za končno zmago na prvenstvu na Kitajskem, ki si ga boste septembra lahko ogledali s prenosom na Kanalu A in VOYO. Srbi bodo na Kitajsko, če ne bo poškodb, odpotovali z zelo močno zasedbo, saj bo Đorđević lahko računal tudi na Nikolo Jokića, Bobana Marjanovića, Bogdana Bogdanovića, Nemanjo Bjelico in Miloša Teodosića.

Reprezentanca ZDA je nekaj mesecev pred prvenstvom v javnost poslala prvotni spisek kandidatov in zdelo se je, da bo selektor Gregg Popovich, sicer tudi dolgoletni trener San Antonio Spurs, lahko poveljeval eni najmočnejših zasedb v zadnjih 20 letih, a nato so prišle množične odpovedi, kar je dodobra ohromilo ameriško reprezentanco. "Dobrodošli v klubu. Tudi nam se je to dogajalo veliko let," je dejal Đorđević. "Verjemite mi, da sploh ne razmišljam o njih. Razmišljam o vseh drugih reprezentancah kot o ZDA. Razmišljam o reprezentancah, ki se je jih ne omenja kot kandidate za medalje. To je npr. Nemčija, ki je zadnja leta močno dvignila reprezentančne uspehe. V kvalifikacijah smo igrali z njimi, obakrat smo izgubili. Tu so še Grčija, Rusija, Francija, ki spet prihaja s fantastično zasedbo. Ne razmišljajte o Američanih …" je bilo še jasno sporočilo Đorđevića.

Trenutno ima Srbija na spisku še 14 igralcev, a Đorđević bo moral seznam skrčiti na 12 košarkarjev. Spisek bo Đorđević razkril tik pred odhodom na Kitajsko. "Rekel bi, da so ti igralci prestali priprave za ta cikel, ni mi všeč beseda, da so odpadli, saj zveni pregrobo. Ko mora človek igralcem povedati, da se njihovo prizadevanje zaključuje, ni ravno najlepše," je o 'zahvali za sodelovanje' trojici Dejan Todorović, Aleks Avramović in Nikola Jovanović, ki so že zaključili z delom v srbski reprezentanci, povedal Đorđević. "Vsa trojica je opravila odličen posel, za kar se jim zahvaljujem v imenu vseh nas – zveze in reprezentance," je še dodal srbski selektor.