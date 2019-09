Đorđević po bolečem izpadu: Vsi so nas že videli na prestolu, zdaj pa ...

Po porazu z Argentino v četrtfinalu letošnjega svetovnega košarkarskega prvenstva na Kitajskem (97:87) je srbski selektor stopil pred predstavnike 'sedme sile'. Razočarani Aleksandar Đorđević je na novinarski konferenci v Dongvanu v pravem monologu navedel razloge, ki so privedli do izpada iz boja za kolajne, a obenem v isti sapi dal vedeti, da je ne glede na vse zelo ponosen na svojo reprezentanco. "To je težek poraz za našo izbrano vrsto, zato smo še vedno v svojevrstnem šoku. dejstvo je, da smo bili pod enormnim pritiskom, kar v nobenem trenutku ni bilo dobro za naše fante. vsi v Srbiji so nas že videli na prestolu, praktično je za naše rojake na tem prvenstvu obstajala le ena reprezentanca. Vsi so pisali oziroma poročali o nas, da smo glavni favoriti, da nam nihče ne more do živega ... Ko sem le nekaj trenutkov po tekmi poslušal izjavi Nemanje Bjelice in Bogdana Bogdanovića, sem se zavedel, v kako zahtevnem psihološkem položaju so se po porazu s Španijo znašli naši reprezentanti," je uvodoma dejal vidno pretreseni 'Sale Nacionale', kot pribljubljenega srbskega selektorja kličejo v domovini.

Košarkarsko igro vodijo branilci

"Glavni dejavnik za tokratni poraz je bila boljša igra argentinskih branilcev, ki so še enkrat več pokazali, da košarkarsko igro vodijo oziroma kreirajo branilci. Oni so več ali manj nadzorovali potek tekme skozi vseh 40 minut, mi pa smo se nekajkrat uspeli približati in sredi tretje četrtine celo povesti, a to ni bilo dovolj. V prvem polčasu smo izgubili preveč žog, kar so Argentinci znali izkoristiti in prek hitrih protinapadov priti do razmeroma velikega števila tako imenovanih lahkih košev. Ob vsem naštetem pa so v ključnih trenutkih dvoboja zadeli praktično vse mete za tri točke. Ni kaj, potrebno je biti realen in čestitati tekmecu za boljšo igro in posledično zasluženo uvrstitev v polfinale,"je nadaljeval 52-letni trener bolonjskega Virtusa.



Ob koncu je Đorđević dodal: "Moramo vse skupaj analizirati in videti, kako naprej. Ponosen sem na te fante, na to sijajno skupino ljudi, ki vedno znova dajejo vse od sebe. Toda, to je košarka, neke stvari pa bom zadržal za garderobo."