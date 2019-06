Đorđević pred prvenstvom popihal na dušo Špancem: So eni izmed favoritov

Aleksandar Đorđević, ki je v finalu Eurobasketa leta 2017 v finalu s Srbijo moral priznati premoč Sloveniji, poskuša umiriti pravo malo evforijo, ki jo je povzročila odločitev srbskega zvezdnika in člana ekipe Denver Nuggets Nikole Jokića, da si prvič po olimpijskih igrah leta 2016 nadene reprezentančni dres. V brazilskem Riu je Srbija pokleknila na zadnji stopnički, v finalnem dejanju so bili s 96 : 66 boljši Američani. Zdaj lahko Srbija računa na svoje najboljše igralce. "Čas je, da se čustva umirijo in stanje vidimo bolj realno. Čaka nas izjemno zahtevno prvenstvo. Veliko reprezentanc je zaradi razvoja svojih fantov naredilo korak naprej. Grčija ima Giannisa Antetokounmpa, ki je absolutno najdominantnejši igralec lige NBA. Izjemne posameznike imata tudi Francija in Litva, ki sta zaradi dela z mladimi lahko vzor prav vsakomur. Tu sta še vedno nevarni Rusija in Turčija," opozarja Đorđević, ki se zaveda, da Srbiji pot do medalje vsekakor ni odprta, kot razmišljajo nekateri.